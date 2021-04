„Thor: Love and Thunder”. Christian Bale po raz kolejny zmienił się do roli! Zobaczcie fotki

Bale jak kameleon

Bale znany jest z kultowych ról, takich jak uprzejmy, socjopatyczny Patrick Bateman w „American Psycho” czy walczący z przestępczością bohater Bruce Wayne w „Batmanie”. Do swojej roli w filmie „Mechanik” (2004 rok) stracił aż 27 kilogramów. Z kolei do roli w „American Hustle” Bale przytył 20 kilogramów. W 2019 roku otrzymał oscara za pierwszoplanową kreację w filmie „Vice”, w którym wcielił się w wiceprezydenta USA Dicka Cheneya.

„Thor: Love and Thunder”. W kogo wciela się Bale?

Teraz aktor został sfotografowany w Sydney w Australii, gdzie kręcony jest film Marvela „Thor: Love and Thunder”. Zdjęcia wykonane zostały dokładnie 18 kwietnia 2021 roku. Wiemy, że Christian Bale wciela się w wyczekiwanej produkcji w Gorra – „Rzeźnika Bogów”. To postać pochodząca z tajemniczej planety i dysponująca potężnym mieczem „All-Black the Necrosword”. Zapewnia mu on siłę, wytrzymałość, nieśmiertelność, zdolność replikacji i zmieniania kształtu.

Co wiemy o filmie „Thor: Love and Thunder”?

Oprócz Bale'a w filmie „Thor: Love and Thunder” zagrają także m.in.: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Matt Damon, Taika Waititi, Sam Neill, Melissa McCarthy, Luke Hemsworth oraz Russell Crowe.

Na temat filmu wiadomo niewiele. Obraz wyreżyseruje Taika Waititi, który jest jednym z twórców serialu aktorskiego osadzonego w uniwersum Gwiezdnych wojen – „The Mandalorian”, a w 2020 roku otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany za „Jojo Rabbit”.

Film „Thor: Love and Thunder” ma zadebiutować na ekranach kin 6 maja 2022 roku.

