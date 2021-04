Spore wpadki uczestniczek ostatnich „Milionerów”. Wygrały zaledwie 1000 zł

Wioletta Szczygielska-Dybciak rozpoczęła swoją grę w „Milionerach” w poprzednim odcinku. Udało jej się odpowiedzieć na dwa pytania. W poniedziałek 19 kwietnia kontynuowała walkę o główną wygraną. Spore problemy sprawiło uczestniczce pytanie warte 10 tysięcy złotych.

„Milionerzy”. HDL i LDL to lipoproteiny, które potocznie nazywane są cholesterolem:

A) dziennym i nocnym

B) niskim i wysokim

C) dobrym i złym

D) stałym i nowym

Uczestniczka wybrała odpowiedź B, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to C. Tym samym Wioletta Szczygielska-Dybciak zakończyła grę z 1000 zł na koncie. Kolejna uczestniczka także miała ogromne problemy - tym razem przy pytaniu wartym 2000 zł.

„Milionerzy”. Ścisły post obowiązuje katolików dwa razy w roku. W Wielki Piątek i:

A) w Wigilię

B) w Wielką Niedzielę

C) w Środę Popielcową

D) w Zielone Świątki

Zawodniczka postanowiła wybrać odpowiedź A, która nie jest poprawna, przez co również zakończyła swoją grę z 1000 zł na koncie. Poprawna odpowiedź na to pytanie to C.

