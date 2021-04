Ilona i Adrian z „Rolnik szuka żony” rozstali się. Mężczyzna potwierdził krążące w sieci plotki

Widzowie chętnie oglądają miłosne historie w takich programach jak „Hotel Paradise”, „Love Island. Wyspa miłości”, czy „Rolnik szuka żony”. Niestety, wiele tych związków rozpada się, krótko po powrocie do realnego świata.

To już jest koniec

„To jest ostatnie nasze wspólne zdjęcie... Aby uniknąć spekulacji, z przykrością chciałem Was poinformować, że nasz związek się zakończył. Jak to w każdej relacji bywa, są lepsze i gorsze chwile. Na szczęście, po czasie zostaną tylko te dobre wspomnienia” – napisał Adrian Berkowicz na Instagramie, pod fotografią, na której jest z Iloną Kurzeją. Jednocześnie mężczyzna podziękował byłej partnerce za wspólne chwile i życzył jej, by spotkała na swojej drodze właściwą osobę, która przyniesie jej szczęście. Póki co, Ilona Kurzeja nie skomentowała ani jego słów, ani rozstania.

Miłość z telewizji

Niestety związki, które rodzą się na oczach widzów, w programach rozrywkowych, często kończą się niepowodzeniem. Sylwia Majdańska i Mikołaj Jędruszczak oraz Julia Nowakowska i Dominik Grot, czyli zwycięzcy pierwszej i drugiej edycji „Love Island. Wyspa miłości” rozstali się po niespełna roku. Podobnie sytuacja wyglądała u finalistów dotychczasowych edycji „Hotelu Paradise”. I choć na antenę ma trafiła już ósma edycja „Rolnik szuka żony”, to i w tym reality show, więcej było rozstań, niż długotrwałych związków, czego przykładem jest Adrian Berkowicz i Ilona Kurzeja.

