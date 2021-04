„Mare z Easttown” z rekordową oglądalnością w dniu premiery. O czym jest nowy serial HBO z Kate Winslet?

Serial „Mare z Easttown” zadebiutował na platformie HBO GO w poniedziałek 19 kwietnia. Jak poinformowała sieć, seria z Kate Winslet w głównej roli jest drugim najlepszym debiutem produkcji HBO MAX w ciągu dwóch tygodni. Wynikiem pokonał ją serial „The Nevers”, który przyciągnął nieco ponad 1,4 mln widzów 12 kwietnia.

„Mare z Easttown” – o czym jest serial?

Serial opowie o Mare Sheehan, policjantce z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.

Obsada serialu „Mare z Easttown”

W głównej roli w serialu „Mare z Easttown” zobaczymy wielokrotnie nagradzaną, m.in. Oscarem, Emmy i czterema Złotymi Globami, Kate Winslet (serial HBO „Mildred Pierce”). W pozostałych rolach występują:

Julianne Nicholson (serial HBO „Outsider”) jako Lori Ross, najlepsza przyjaciółka Mare z dzieciństwa;



wyróżniona trzema statuetkami Emmy Jean Smart (nominowana do tej nagrody za swoją rolę w serialu HBO „Watchmen”) jako Helen, matka Mare;

Angourie Rice (serial „Czarne lustro”) jako Siobhan Sheehan, nastoletnia córka Mare;

Evan Peters (serial „American Horror Story”) jako detektyw Colin Zabel, wezwany do pomocy Mare w prowadzonym przez nią śledztwie;

Guy Pearce (wyróżniony nagrodą Emmy i nominacją do Złotego Globu za rolę w serialu HBO „Mildred Pierce”) jako Richard Ryan, nauczyciel twórczego pisania;

Cailee Spaeny (serial „Devs”) jako Erin McMenamin, wyobcowana nastolatka mieszkająca ze swoim wybuchowym ojcem;

David Denman (serial „Outcast”) jako Frank Sheehan, były mąż Mare;

Patrick Murney (serial „Seven Seconds”) jako Kenny McMenamin, ojciec Erin;

James McArdle („Amonit”) jako diakon Mark Burton; Sosie Bacon (serial HBO „Tu i teraz”) jako Carrie Layden, matka Drew i była dziewczyna Kevina;

Joe Tippett (serial „The Act”) jako John Ross, szkolna miłość i mąż Lori;

Neal Huff (serial HBO „Prawo ulicy”) jako kuzyn Mare, ojciec Dan Hastings.

Premiera serialu „Mare z Easttown”

Premiera serialu „Mare z Easttown” („Mare of Easttown”) odbyła się 19 kwietnia w HBO GO oraz HBO. Kolejne będą dodawane na platformę HBO GO co tydzień o godz. 04:00. Serial liczy 7 odcinków.

Czytaj też:

„Mank”. O czym jest film, który zdobył w tym roku 10 nominacji do Oscara?