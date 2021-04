Aktorka z serialu „90210” wyznała, że ma zaburzenie dysocjacyjne osobowości. Jak to się u niej objawia?

Aktorka dyskutowała o swoim zaburzeniu z dr. Danielem Amenem, a nagranie z tego spotkania zostało opublikowane w serwisie YouTube. – Absulutnie nie interesuje mnie wstyd. Nie ma niczego w mojej podróży, czego mogłabym się wstydzić i gdzie mogłabym zaprosić to uczucie – zaznaczyła McCord.

W przeszłości AnnaLynne McCord mówiła o tym, że została zgwałcona jako nastolatka i przeżyła w związku z tym ogromną traumę. Przyznała też, że tego typu doświadczenia spotkały ją także, gdy była dzieckiem. – Rok temu byłam na leczeniu stresu pourazowego i powróciły wspomnienia o wykorzystywaniu seksualnym przez lata, do 11. roku życia – poinformowała we wrześniu 2019 roku w rozmowie z „People”. – Nie pamiętam niczego do 5. roku życia. Od piątego do 11. roku życia pojawiają się w mojej głowie wspomnienia z tych incydentów – przekazała.

Jak wyjaśniła aktorka w opublikowanym teraz wideo, wszystkie role aktorskie uświadomiły jej w końcu, że jest chora. Dotarło to do niej ostatecznie, gdy pracowała przy horrorze „Chirurgiczna precyzja” w 2012 roku, a w tym samym czasie kręciła odcinki „90210”. Jak wspomniała, trudno było jej porzucić jedną demoniczną rolę, aby nagle stać się wesołą blondynką w innej. Wyznała też, że przypomniało jej się, że już w wieku 13 lat miała kontakt ze swoją drugą osobowością, którą nazywała „małą Anną”. – Była anarchistką z piekła rodem, która dźgnie cię szpikulcem i to ci się spodoba. Była paskudnym małym stworzeniem, ale mam dla niej wiele wdzięczności, ponieważ wyciągnęła mnie z piekła, w którym się znajdowałam – podkreśliła.

Zaburzenia dysocjacyjne osobowości

Osobowość mnoga wytwarza się po szczególnie traumatycznych i bolesnych doświadczeniach przebytych w dzieciństwie. Różne osobowości, „żyjące” w jednym ciele często mają inną płeć, iloraz inteligencji, ciśnienie krwi, ostrość wzroku czy alergie. Są także zazwyczaj w odmiennym wieku. Często poszczególne osobowości nie wiedzą o istnieniu pozostałych. Pojawiają się wtedy luki w ich pamięci.

