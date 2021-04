Tak urządziła się Dorota Szelągowska. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda TVN

Na co dzień projektuje wnętrza dla innych. Jednak Dorota Szelągowska zadbała o to, by i w jej domu niczego nie brakowało. Zobaczcie, jak się urządziła gwiazda TVN.

„Dorota was urządzi”, „Polowanie na kuchnie” czy „Totalne remonty Szelągowskiej” to kilka programów, które nie tylko prowadziła Dorota Szelągowska, ale w których grała też pierwsze skrzypce jako projektantka. A jak sama mieszka? Mieszkanie w Warszawie i dom na Warmii Jest bardzo zajętą kobietą, bo poza pracą w telewizji, prowadzi również własne biuro projektowe. Liczne obowiązki sprawiły, że Dorota Szelągowska potrzebowała odskoczni. Znalazła ją na Warmii. Córka Katarzyny Grocholi kupiła 80-letni dom i oczywiście osobiście zajęła się wykończeniem jego wnętrz. – Mam swoje miejsce, dom, w którym spędzam każdą wolną chwilę. Tu odzyskuję harmonię i czuję się najprościej dobrze – mówiła w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Zarówno w domu na wsi, jak i w swoim mieszkaniu w stolicy, Szelągowska łączy różne style. Można więc znaleźć u niej i stare, czerwone cegły, czy drewniane stropy, jak i nowoczesne rozwiązania.Zdjęcia jej domu możecie obejrzeć w naszej galerii. Czytaj też:

Tak mieszka Dorota Szelągowska Galeria: