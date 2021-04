Michał Piróg pierwszy raz opowiedział o swojej chorobie. Szczepienie na COVID-19 wiązało się u niego z ryzykiem

Ludzie boją się szczepień

„Daję ten post, bo wiem jak wiele osób obawia się szczepienia, jak duży stres temu towarzyszy. Było to odczuwalne w kolejce, u niektórych osób, co mnie osobiście nie dziwi”– napisał Piróg na Instagramie pod swoim zdjęciem, na którym pozuje z zaświadczeniem o przyjęciu szczepionki. Jak sam twierdzi, podszedł do tego dość spokojnie, bo podróżując po świecie, przyjął wiele zastrzyków, przeciwko różnym chorobom tropikalnym. Apeluje też do swoich obserwatorów o spokój. „Zastanówmy się, bez emocji, ile lekarstw i szczepień już przyjęliśmy w swoim życiu, bo zaufaliśmy medycynie” – zauważył tancerz.

Michał Piróg jest chory

„Jestem pacjentem z anafilaksją i początkowo nikt nie wiedział co zrobić, w związku ze szczepieniem, z takimi gagatkami jak my” – przyznał prowadzący „Top Model”. Choroba, na którą cierpi Piróg, to nadwrażliwość alergiczna, która może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. Jednak Piróg stwierdził, że choć było ryzyko, to i tak na pewno mniejsze, niż przy braniu „cudownych” leków na odchudzanie lub wieczną młodość, kupowanych przez internet. Tancerz uspokoił swoich fanów, że czuje się dobrze i nie miał żadnych niepożądanych objawów.

