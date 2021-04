Pamiętacie jeszcze te bajki? W dzieciństwie szaleliśmy za Panem Kleksem i kotem Filemonem

Dzisiaj dzieci mogą oglądać bajki na kanałach telewizyjnych, przeznaczonych specjalnie dla nich, lub po prostu w internecie. Kiedyś wszyscy czekali na wieczorynkę, bo to była jedyna możliwość, by zobaczyć któregoś ze swoich ulubionych bohaterów.

Uczyły i bawiły

Miś Uszatek nie dość, że chodził do przedszkola i ubierał się jak człowiek, to jeszcze uczył dzieci podstawowych wartości – jak być prawdziwym przyjacielem, że warto mówić przepraszam, czy słuchać rodziców. Podobnie było w przypadku serialu „Było sobie życie”, w którym mogliśmy się dowiedzieć jak zbudowane jest ludzkie ciało, a krwinki i bakterie były bohaterami, którzy pokazywali nam jak działa nasz organizm. Nie brakowało oczywiście zwykłej zabawy. Któż nie lubił psot kota Filemona lub chłopców z „Akademii Pana Kleksa”? A wy, które bajki lubiliście najbardziej?

„Było sobie życie”



Bajka, w pomysłowy sposób, tłumaczyła dzieciom jak działa ludzki organizm.



„Chip i Dale. Brygada RR”



Chip i Dale, czyli dwie odważne wiewiórki, które walczyły z niesprawiedliwością.



„Tom i Jerry”



Historia wiecznej pogoni kota za myszką.



„Reksio”



Bajka pokazywała przygody mieszkającego w budzie psa Reksia i jego przyjaciół.



„Porwanie Baltazara Gąbki”



Baltazar był naukowcem, który wyruszył do Krainy Deszczowców. Gdy słuch o nim zaginął, król Krak wysłał ekspedycję poszukiwawczą.



„Przygody Misia Uszatka”



Miś mieszkał w domku, ubierał się jak człowiek i chodził do przedszkola.



„Akademia Pana Kleksa”



Film oparty na książce Jana Brzechwy opowiadał o akademii, stworzonej przez profesora Kleksa, który uczył w niej chłopców bardzo niekonwencjonalnymi metodami.



„Przyjaciel wesołego diabła”



Ekranizacja powieści Kornela Makuszyńskiego o Janku, który wyrusza do królestwa Ducha Ciemności, by stoczyć z nim walkę, a pomaga mu wesoły diabełek.



„Przygody kota Filemona”



Historia dwóch kotów. Jednym jest młodziutki Filemon, któremu tylko harce w głowie, a drugim Bonifacy, który jest już dojrzałym kotem.



„Pomysłowy Dobromir”



Dobromir był chłopcem, który pokazywał dzieciom podstawowe zasady mechaniki.