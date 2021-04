Film „Ojciec”. Będzie kolejny Oscar dla Anthony'ego Hopkinsa?

Jest to szósta nominacja do Oscara Anthony'ego Hopkinsa, a 83-letni aktor może spodziewać się drugiej statuetki po kultowej roli w „Milczeniu owiec”, za którą został nagrodzony w 1992 roku. O czym jest film „Ojciec”, który otrzymał w sumie pięć nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej?

Film „Ojciec” otrzymał w 2021 roku sześć nominacji do Oscara w kategoriach: najlepszy film (David Parfitt, Jean-Louis Livi, Philippe Carcassonne)



najlepszy aktor pierwszoplanowy (Anthony Hopkins)



najlepsza aktorka drugoplanowa (Olivia Colman)



najlepszy scenariusz adaptowany (Christopher Hampton, Florian Zeller)



najlepsza scenografia (Cathy Featherstone, Peter Francis)



najlepszy montaż (Yorgos Lamprinos)

„Ojciec” – o czym jest film? Film powstał na kanwie sztuki teatralnej Zellera, która miała swoją premierę w 2012 roku w Theatre Hebertot w Paryżu. W 2014 roku przedstawienie otrzymało nagrodę Moliera. Mężczyzna odmawia wszelkiej pomocy od swojej córki, gdy się starzeje. Kiedy próbuje zrozumieć to, co się z nim dzieje z wiekiem, zaczyna wątpić w swoich bliskich, własny umysł, a nawet rzeczywistość. Obsada i twórcy filmu Reżyserem jest Florian Zeller, znany francuski powieściopisarz. W rolach głównych wystąpili: Olivia Colman, Mark Gatiss, Anthony Hopkins, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams. Relacja na żywo z ceremonii rozdania Oscarów 93. ceremonia wręczenia Oscarów, nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, odbędzie się już w poniedziałek 26 kwietnia. Relację na żywo z wydarzenia będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl. Start w poniedziałek nad ranem o godzinie 2:00! Czytaj też:

„Ojciec”. Anthony Hopkins i Olivia Colman na zdjęciach z filmu Galeria: