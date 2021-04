Tydzień po odpadnięciu z programu usłyszał zarzuty. Uczestnik „Idola” ma problemy z prawem

Cecil Ray Baker startował w ostatniej edycji amerykańskiego „Idola”, a z programem pożegnał się 11 kwietnia. Tydzień później media znowu pisały o 20-latku, który miał włamać się do domu swojej byłej dziewczyny, Mariah Lopez.

Stacja ABC podaje, że Baker przyjechał do mieszkania kobiety, po czym wyważył drzwi wejściowe, gdy ta odmówiła mu spotkania z dzieckiem pary. Co więcej, muzyk miał uderzyć Lopez. Sprawę zgłoszono do policji, a uczestnik „Idola” trafił do aresztu. Opuścił go jeszcze tego samego dnia, po wpłaceniu 15 tys. dolarów kaucji. Policja przekazała, że mężczyzna jest oskarżany o włamanie z zamiarem dokonania napadu.

Dziewczyna Cecila Bakera komentuje incydent

Do sprawy odniosła się już Lopez, która zamieściła na TikToku nagranie. „Mam już dość. To dlatego ofiary nigdy się nie ujawniają. Tak bardzo staracie się je zniszczyć” – napisała pod postem sugerując, że internauci krytykowali ją po ujawnieniu incydentu z udziałem Bakera. „Mam nadzieję, że któregoś dnia zmienisz się i podejmiesz odpowiedzialność za swoje czyny” – dodała zwracając się do byłego partnera.

Czytaj też:

Ekipa Kamerzysty nagrała szokujący film z niepełnosprawnym. Trzy osoby usłyszały zarzuty