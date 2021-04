Błachowicz zagra w filmie Vegi? „Będzie się działo”

„Będzie się działo” – napisał Patryk Vega na Instagramie, dodając zdjęcie z Janem Błachowiczem. Reżyser nie wyjaśnił jednak, czy zamierza współpracować z zawodnikiem MMA. Niektórzy internauci zaczęli spekulować w komentarzach, że powstanie film o popularnym sportowcu. „Będzie biografia Janka” – napisał jeden z nich.

instagram

Fani Błachowicza nie chcą współpracy sportowca z Vegą

Wspólne zdjęcie udostępnił też Błachowicz, opatrując je podpisem „coś się kroi”. Fani sportowca nie są jednak zachwyceni możliwością współpracy z Vegą. „Janek proszę, nie” – napisał jeden z nich, a podobnych komentarzy jest więcej. „Janek, nie graj w tych jego gniotach... Miej szacunek do siebie!” – napisał internauta, którego komentarz zyskał około 300 polubień.

Jeden z fanów zasugerował, że zawodnik MMA powinien bardziej dbać o swój wizerunek, któremu nie służą wspólne zdjęcia z kontrowersyjnym reżyserem. „Śmiać się czy płakać? Janek, niech ktoś wreszcie zadba o Twój dobry PR. Masz tak potężny potencjał marketingowy, a jest po prostu tragicznie marnotrawiony” – napisał.

Kim jest Jan Błachowicz?

Jan Błachowicz, który w lutym skończył 38 lat, na swoim koncie ma szereg sportowych sukcesów. We wrześniu 2020 roku został mistrzem federacji UFC w kategorii półciężkiej. Na początku marca obronił tytuł, a jego rywalem był Israel Adesanya. Jak do tej pory Błachowicz rozegrał 36 zawodowych walk MMA, wygrywając aż 28 razy. Ośmiokrotnie musiał uznać wyższość rywala, a ostatnią porażkę odniósł w lutym 2019 roku, kiedy to walczył z Brazylijczykiem Thiago Snatosem.

Czytaj też:

„Obiecująca. Młoda. Kobieta.”. Świetny debiut reżyserski Emerald Fennell