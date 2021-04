Festiwal niewiedzy w „Milionerach”. Uczestnicy nie wygrali nawet 500 zł!

W poniedziałek 19 kwietnia dwie zawodniczki straciły szansę gry o milion i wygrały zaledwie 1000 złotych. W tym samym odcinku brakiem wiedzy popisał się Jakub Kulik, który zakończył grę już po pierwszym pytaniu.

„Milionerzy”. Popularne określenie wiek balzakowski odnosi się do:

A) datowania skamielin

B) wieku samego Balzaka

C) wieku kobiet

D) dojrzewania koniaku

Uczestnik nie znał odpowiedzi na to pytanie, a ponieważ nie chciał ryzykować, postanowił skorzystać z koła ratunkowego zamiana pytania. Kolejne także sprawiło mu ogromne trudności.

„Milionerzy”. I ostrzy, i klepie się:

A) klepki

B) kosy

C) kosarze

D) kleparzy

Tym razem Jakub Kulik także nie był pewien, która odpowiedź jest poprawna, dlatego postanowił wykorzystać drugie koło ratunkowe - pół na pół. Po tym jak komputer odrzucił warianty C oraz D, postanowił ostatecznie zaznaczyć odpowiedź A, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to B. Uczestnik nie wygrał nawet 500 złotych.

„Milionerzy”. Odpowiedź na pytanie z programu

Zła passa nie opuszczała uczestników także w kolejnym odcinku teleturnieju, który wyemitowano we wtorek 20 kwietnia. Maciej Woźnica z Warszawy, z wykształcenia prawnik i historyk, także miał problemy już przy pierwszym pytaniu za 500 zł.

„Milionerzy”. Dokończ powiedzenie: Pilnuj swego nosa...

A) nie cudzego prosa

B) bo cię utnie osa

C) docenią to niebiosa

D) lepiej zjedz gyrosa

Zawodnik postanowił wybrać odpowiedź B, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to A. Maciej Woźnica był wyraźnie zszokowany tym, że zakończył grę już po pierwszym pytaniu nie wygrywając nawet 500 zł.

