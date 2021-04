Orły 2021. Joanna Kulig i Bartosz Bielenia odczytają nominacje. Gdzie oglądać transmisję live?

Nominacje do 23. Polskich Nagród Filmowych Orły odczytają laureatka Orłów za rolę w filmie „Zimna wojna” Joanna Kulig oraz nagrodzony Orłem za rolę w filmie „Boże Ciało” Bartosz Bielenia.

Na tegorocznej liście produkcji kandydujących do nagród znalazło się ponad 130 produkcji – 31 filmów fabularnych, 83 dokumenty i 19 seriali. Polska Akademia Filmowa z powodu pandemii wydłużyła okres kwalifikowania produkcji o dwa miesiące (do 28 lutego 2021). Ponadto po raz pierwszy w ponad dwudziestoletniej historii Orłów, do konkursu dopuszczono filmy, które planowały dystrybucję w kinach, ale ze względu na ich zamknięcie swoją premierę oraz co najmniej 7-dniowe rozpowszechnianie miały na platformach VOD dostępnych w Polsce w okresie zamknięcia kin.

O Orła w kategorii Najlepszy Film walczy łącznie 40 produkcji – poza filmami fabularnymi, regulamin w tej kategorii spełnia także osiem dokumentów.

Gdzie oglądać transmisję live z ogłoszenia nominacji do Orłów?

Transmisja live z ogłoszenia nominacji do Orłów odbędzie się w czwartek, 22 kwietnia o godzinie 12:00. Wydarzenie oglądać będzie można na stronie internetowej www.pnf.pl oraz poprzez profil Orłów na portalu społecznościowym Facebook.

Orły 2021 - kiedy poznamy zwycięzców?

23. gala Polskich Nagród Filmowych Orły 2021 została zaplanowana na przełom maja i czerwca. Po raz kolejny transmisję z Gali będzie można oglądać na antenie CANAL+, który od pięciu lat jest nadawcą telewizyjnym Orłów.

