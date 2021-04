Fani są oburzeni zachowaniem uczestnika „Hotelu Paradise”. „Naiwni ludzie wpłacali, a typ się bawi”

Sebastian Tokarski po opuszczeniu „Hotelu Paradise” z miejsca stał się celebrytą. Popularność pomogła mu w krótkim czasie uzbierać pokaźną kwotę na leczenie. Jednak, gdy fani zobaczyli, że były uczestnik reality show bawi się z kolegami w Zakopanem, zarzucili mu, że przepuszcza pieniądze, które wysyłali mu na ratowanie zdrowia.

Zbiórka na leczenie

Przypomnijmy, na planie „Hotelu Paradise”, Tokarski uległ poważnemu wypadkowi, w wyniku którego uszkodził sobie bark. Ze względu na stan zdrowia musiał wrócić do Polski na leczenie. Gdy okazało się, że niezbędna będzie kosztowna operacja, jego koleżanka z programu utworzyła zbiórkę. Tymczasem uczestnik innego reality show – Franek Rumak z „Love Island. Wyspa miłości”, postanowił pomóc koledze. – Ten facet po jednym telefonie, wpakował się w samochód, przyjechał do mnie do domu i po prostu wyłożył kasę na operację – cieszył się na Instagramie Tokarski i zamknął zbiórkę, gdy na koncie było 13 tysięcy złotych. – Całą kwotę przeznaczę na leczenie i rehabilitację – zapewnił wówczas.

Zabawa za pieniądze fanów?

Gdy ekipa z „Hotelu Paradise” zaczęła zamieszczać w mediach społecznościowych relacje ze wspólnego wypadu w góry, internauci oskarżyli Tokarskiego, że bawi się za pieniądze, które wpłacali mu na leczenie. „Naiwni ludzie wpłacali, a typ imprezuje”, „ Skoro stać cię na takie wyjazdy, to stać cię na dbanie o swoje zdrowie” – pisali w komentarzach. Sam zainteresowany bardzo krótko skomentował zarzuty obserwatorów. „Wilki nie przejmują się tym, co sądzą o nich barany” – napisał celebryta w ostatnim poście na Instagramie.

