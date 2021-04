Olga Frycz zostawiła dziecko w aucie. Były partner stanął w obronie aktorki

Kilka dni temu w sieci pojawiły się zdjęcia na których widać, jak Olga Frycz zostawia dziecko w samochodzie i idzie na zakupy. Oburzeni internauci ostro komentowali jej zachowanie. Na aktorkę wylała się fala hejtu, a komentatorzy zarzucali jej narażanie życia i zdrowia córki.

Przyjaźń po rozstaniu

W obronie aktorki stanął jej były partner. Grzegorz Sobieszek i Olga Frycz tworzyli parę przez kilka lat, a nawet byli zaręczeni. Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu i krótko po narodzinach córki, rozstali się. Wspólnie jednak wychowują 3-letnią Helenkę. – Słuchajcie, nie wysyłajcie mi linków do jakichś artykułów w brukowcach. Mam je w d****. Uważam, że Olga jest super mamą. Jest troskliwa, uważna, oddana i bardzo poświęca się rodzicielstwu. Totalnie ufam Oldze, jako mamie i wiem, że nie zrobiłaby nic złego – stwierdził stanowczo były partner gwiazdy.

Z naszej dwójki to ja (jak to zwykle ojcowie) robię więcej rzeczy, które społeczeństwo uznaje za ryzykowne. Jeździmy rowerem (jeszcze potrąci coś), pływamy kajakiem (utopisz dziecko człowieku), chodzimy do sauny (przegrzejesz idioto bąbelka), pływamy w jeziorach i rzekach (utopisz dziecko), chodzimy po lesie (człowieku wiesz, ile jest kleszczy?!) – dodał ojciec trzylatki.

