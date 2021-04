„Totalne remonty Szelągowskiej”. Mieszkanie Gdańszczanki przeszło spektakularną metamorfozę!

„Totalne remonty Szelągowskiej” to program, który zadebiutował na antenie TVN w październiku ubiegłego roku. Bohaterami programu są osoby, które na co dzień poświęcają się dla innych, a remont ma być symbolicznym wynagrodzeniem dotychczasowych trudów. Na odnowienie wybranych mieszkań Dorota Szelągowska i jej ekipa ma tydzień.

„Totalne remonty Szelągowskiej” - jak zmieniło się mieszkanie Ani?

Bohaterką pierwszego odcinka nowego sezonu „Totalnych remontów Szelągowskiej” była Ania Pełczyńska - wychowawca w domu dziecka i pracownik fundacji opiekującej się osobami z problemami psychicznymi. Kobieta ma 34 lata i pochodzi z Bydgoszczy. Jej wielkim marzeniem była praca z dziećmi. Pracując w domu dziecka Ania Pełczyńska stała się opiekunem prawnym dla trójki dzieci.

Bohaterka programu mieszka obecnie w Gdańsku. Początkowo wynajmowała mieszkanie, a ostatnio kupiła mieszkanie do kapitalnego remontu, na który zabrakło jej funduszy. Na pomoc ruszyła ekipa Doroty Szelągowskiej. Do udziału w Totalnych remontach... zgłosili Anię jej dwaj bracia. W „Dzień Dobry TVN” uczestniczka programu opowiedziała, jak teraz wygląda jej mieszkanie, które przeszło całkowitą metamorfozę. - To jest teraz mój wymarzony dom. Kuchnia wygląda cudownie. Jest tam dużo zielonego koloru. W salonie też króluje zieleń, jest mnóstwo roślin. Powstała taka wyjątkowa strefa do relaksu i odpoczynku - opowiadała.

„Totalne remonty Szelągowskiej” - gdzie i kiedy oglądać?

Nowe odcinki „Totalnych remontów Szelągowskiej” są emitowane na antenie TVN w poniedziałki o 21:30. Program można także oglądać w serwisie Player.pl.

