„Milionerzy”. Uczestniczka grała o 250 tys. złotych. Znasz odpowiedź na pytanie?

Po wyjątkowo nieudanych występach uczestników, którzy w ostatnich odcinkach teleturnieju wygrywali 1000 zł lub nie byli w stanie odpowiedzieć nawet na pierwsze pytanie za 500 zł, widzowie z ogromną przyjemnością obserwowali grę Alicji Straczyńskiej-Błach. W poprzednim odcinku teleturnieju mieszkanka Krakowa zakończyła grę na pytaniu wartym 125 tysięcy złotych, które dotyczyło byłego przywódcy Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.

„Milionerzy”. Jeden z wybitnych twórców jest autorem portretu Józefa Stalina. Który?

A) Picasso

B) Delacroix

C) Gauguin

D) Rublow

Alicja Straczyńska-Błach wybrała odpowiedź A, która okazała się poprawna. Hiszpański artysta narysował Stalina na prośbę swojego przyjaciela Louisa Aragona, a rysunek pojawił się we francuskim komunistycznym tygodniku. W ostatnim odcinku programu uczestniczka usłyszała pytanie warte 250 tysięcy złotych.

„Milionerzy”. Wymagający kunsztu improwizacji basso continuo to także bas cyfrowany albo:



A) bas baryton

B) bas programistów

C) admirałbas

D) generałbas

Krakowianka miała jeszcze do dyspozycji jedno koło ratunkowe, jednak postanowiła zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź A, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to D. Alicja Straczyńska-Błach wygrała w programie TVN 40 tysięcy złotych.

