„Milionerzy”. Uczestniczka grała o 250 tys. złotych. Znasz odpowiedź na pytanie?

Po wyjątkowo nieudanych występach uczestników, którzy w ostatnich odcinkach teleturnieju wygrywali 1000 zł lub nie byli w stanie odpowiedzieć nawet na pierwsze pytanie za 500 zł, widzowie z ogromną przyjemnością obserwowali grę Alicji Straczyńskiej-Błach. W poprzednim odcinku teleturnieju mieszkanka Krakowa zakończyła grę na pytaniu wartym 125 tysięcy złotych, które dotyczyło dziedziny kultury.

„Milionerzy”. Historię którego polskiego malarza przedstawia ostatni film Andrzeja Wajdy pt. „Powidoki”?

A) Władysława Strzemińskiego

B) Zdzisława Beksińskiego

C) Romana Opałki

D) Jerzego Nowosielskiego

Alicja Straczyńska-Błach wybrała odpowiedź A, która okazała się poprawna. W ostatnim odcinku programu uczestniczka usłyszała pytanie warte 250 tysięcy złotych.

„Milionerzy”. Wymagający kunsztu improwizacji basso continuo to także bas cyfrowany albo:



A) bas baryton

B) bas programistów

C) admirałbas

D) generałbas

Krakowianka miała jeszcze do dyspozycji jedno koło ratunkowe, jednak postanowiła zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź A, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to D. Alicja Straczyńska-Błach wygrała w programie TVN 40 tysięcy złotych.

