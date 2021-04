„Cień i kość” na Netflix. Mamy dla was przewodnik po Uniwersum Griszów

Przewodnik geograficzny po Uniwersum Griszów

Jak powstała Fałda?

Wszystkie dzieci dorastające w Ravce otrzymują tę samą lekcję historii. Setki lat temu Król Ravki wyznaczył jako swojego doradcę wojskowego Zmrocza, potężnego griszę posiadającego zdolność przywoływania ciemności do oślepienia i zamroczenia wrogów. Jednak w Zmroczu obudziła się żądza władzy. W obawie przed zamachem Król wyznaczył nagrodę za głowę Zmrocza i każdego griszę, który by go popierał. Wobec przewagi liczebnej sił królewskich Zmrocz użył zakazanej mocy do stworzenia własnej armii. Jednak zaklęcie nie powiodło się i zamiast tego stworzył Fałdę Cienia: połać nienaturalnej, nieprzeniknionej ciemności rojącej się od uskrzydlonych potworów zwanych volcrami, które żywią się ludzkim mięsem.

Zmrocza okrzyknięto Czarnym Heretykiem i uznano, że zginął w momencie stworzenia Fałdy razem z niezliczoną rzeszą mieszkańców tego miejsca. Fałda Cienia podzieliła Ravkę na pół: Ravkę Wschodnią i Zachodnią. Ravka Zachodnia ma dostęp do wybrzeża i prowadzi handel z politycznie neutralnym krajem Kerch położonym za Morzem Prawdziwym. Stolicą Kerchu jest tętniący życiem Ketterdam, tygiel kulturowy i punkt handlu międzynarodowego –zarówno legalnego, jak i przemytu.

Kaz Brekker

Półświatek Ketterdamu jest pełen rywalizujących ze sobą liderów gangów, wśród których wyróżnia się Kaz Brekker – przestępczy geniusz, który szybko wspiął się w hierarchii dzięki bezlitosnym intrygom. Gdy wieści o bezprecedensowym wydarzeniu w Fałdzie Cienia docierają do wybrzeży Ketterdamu, Kaz i jego szajka złożona z niebezpiecznych i charyzmatycznych zbirów zaczynają szykować się do przeprowadzenia skoku życia. Wschodnia Ravka po drugiej stronie Fałdy Cienia jest zamknięta w geograficznej pułapce. Od południa rozległy i bogaty kraj Shu Han strzeże swoich gór za pomocą licznej i dobrze wyszkolonej armii.

Ravkańskie wojsko

Od północy skuty lodem i mocno zmilitaryzowany kraj Fjerda grozi inwazją, a jego polujący na wiedźmy drüskelle zagrażają życiu griszów. Jedynym oparciem dla Ravki Wschodniej są pobratymcy z Ravki Zachodniej. Jednak, aby zdobyć niezbędne do obrony granic zaopatrzenie, Ravkańczycy muszą przeprawiać się przez zdradziecką Fałdę Cienia, stawiając czoła krwiożerczym volcrom. Niewielu przeżywa tę podróż. Wspieranie Ravki Wschodniej staje się coraz większym obciążeniem dla Ravki Zachodniej, gdzie pojawiają się zalążki buntu wraz z głosami, by odłączyć się od zubożałego wschodu. Dla Ravki Wschodniej jedyną szansą na przetrwanie jest zniszczenie Fałdy Cienia. Ravkańskie wojsko jest podzielone na dwie frakcje: Pierwszą Armię i Drugą Armię.

Pierwsza Armia złożona ze zwykłych żołnierzy — tropicieli, kartografów i piechoty — jest niedofinansowana i wyposażona w przestarzałą i niesprawną broń. Druga Armia jest elitarną jednostką złożoną z władających magicznymi mocami griszów. Griszowie znani są jako Mistrzowie Małej Nauki. To, co jest postrzegane za „magię” griszów, w rzeczywistości jest umiejętnością manipulowania materią na jej najbardziej podstawowym poziomie, co nazywane jest też „Małą Nauką”. Griszowie nie są w stanie stworzyć materii; mogą jedynie nią manipulować.

Próba, którą poddawane są ravkańskie dzieci

Każde ravkańskie dziecko jest poddawane próbie, aby sprawdzić, czy jest obdarzone talentem griszów. Te, które przejdą próbę, są zabierane do Os Alty — stolicy Ravki, gdzie żyją Król i Królowa — aby pobierać nauki w luksusowym Małym Pałacu.

Przewodnik po mocach Griszów

SOMATYCY (Zakon Żywych i Umarłych)



Najbardziej ceniony i najwyżej stojący w hierarchii jest Zakon Żywych i Umarłych, czyli ​Somatycy​. Są oni w stanie zabijać i uzdrawiać bez kontaktu fizycznego poprzez niszczenie lub naprawianie komórek,miażdżenie lub leczenie organów czy też manipulowanie ciśnieniem krwi. Noszą oni czerwone szaty i dzielą się na ​ciałobójców​, wyszkolonych w zabijaniu, oraz ​uzdrowicieli​, wyszkolonych w leczeniu i przywracaniu do zdrowia.

Jak ich rozpoznać po ubiorze

Ciałobójcy (czerwone szaty, czarny haft)

Uzdrowiciele (czerwone szaty, szary haft)



ETERYCY (Zakon Przywoływaczy)



Drugim zakonem jest Zakon Przywoływaczy, czyli ​Eterycy potrafiący kontrolować żywioły. Noszą oni niebieskie szaty i dzielą się na ​szkwalników​, którzy potrafią zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie powietrza i temperaturę, aby wywołać sztormy; ​piekielnicy​, którzy wykorzystują palne pierwiastki w powietrzu do manipulowania ogniem, lecz potrzebują krzesiwa do wzniecenia pierwszego płomienia; oraz akwatycy​, którzy potrafią kontrolować wodę oraz wyciągać wilgoć z atmosfery.

Jak ich rozpoznać po ubiorze

Szkwalnicy (niebieskie szaty, srebrny haft)

Piekielnicy (niebieskie szaty, czerwony haft)

Akwatycy (niebieskie szaty, jasnoniebieski haft)



MATERIALNICY (Zakon Fabrykatorów)



Trzecim zakonem jest Zakon Fabrykatorów, czyli​ materialnicy​. Noszą oni ciemnofioletowe szaty i dzielą się na ​sustantyków​, którzy manipulują materią w stanie stałym, taką jak metal, drewno, kamień i materiały tekstylne, oraz ​alchemistów​, którzy specjalizują się w manipulowaniu substancjami chemicznymi oraz tworzeniu wybuchowych prochów i trucizn.

Jak ich rozpoznać po ubiorze

Sustantycy (ciemnofioletowe szaty, szary haft)

Alchemiści (ciemnofioletowe szaty, czerwony haft)Czytaj też:

