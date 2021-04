„Cień i kość”. 25 ciekawostek na temat serialu o Uniwersum Griszów

1. „W porządku. Zrób ze mnie złoczyńcę”

Gdy pisarka/producentka wykonawcza Leigh Bardugo odwiedziła plan zdjęciowy po raz pierwszy, żeby poznać obsadę, Ben Barnes (generał Kirigan) przyleciał specjalnie, aby sprawić jej niespodziankę. Zakradł się za nią i wyszeptał kultową kwestię swojej postaci: „W porządku. Zrób ze mnie złoczyńcę”.



2. Postać Kaza pomogła pisarce



Pisarka cierpi na jałową martwicę kości. Jest to choroba zwyrodnieniowa, która sprawia, że chodzenie jest dla niej bolesne. Tak samo jak postać Kaza Brekkera podpiera się laską i usiłowała się pogodzić ze swoją niepełnosprawnością podczas pisania „Szóstki wron”.

– Dopiero gdy przeczytałam na świeżo pierwszą wersję, zdałam sobie sprawę, że stworzyłam postać Kaza, która dała mi tyle siły i pewności siebie, gdy musiałam po raz pierwszy pokazać się światu z moją laską. Nie przypuszczałam, że robiąc to dla siebie samej, spotkam tyle osób korzystających ze sprzętu pomagającego w poruszaniu się, żyjących z bólem, które ujrzały samych siebie w tej postaci — i być może też poczuły się trochę twardsze i bardziej niebezpieczne – wyjaśniła.



3. Pisarka występuje w serialu

Bardugo występuje gościnnie w serialu. W odcinku 103, po tym jak Alina pokazuje swoją moc przywoływania słońca królowi i królowej Ravki, Bardugo jest pierwszą griszą, która bierze ją w ramiona. Burdugo wybrała dla siebie ciemnofioletową ​keftę​ sustantyka.





4. Freddy Carter bał się przywiązania do Kaza



Freddy Carter (Kaz) zaczął czytać „Szóstkę wron” w okresie castingu, ale musiał przestać,ponieważ czuł, że przywiązuje się emocjonalnie do Kaza, i wiedział, że byłoby to zbyt bolesne,gdyby nie dostał tej roli.



5. Serialowa Inej przeczytała książkę w jeden dzień



Amita Suman (Inej) także zaczęła czytać „Szóstkę wron” przed przesłuchaniem do roli i tak bardzo jej się spodobała, że skończyła ją w jeden dzień.



6. Obsada zamieniła się w rodzinę



Obsada bardzo się do siebie zbliżyła podczas zdjęć w Budapeszcie. W wolnym czasie chodzili razem na kolacje, śpiewali piosenki i grali na pianinie, organizowali wieczory filmowe i oglądali „The Great British Bake Off” w piżamach.



7. Serialowy Jesper zniszczył atrapy rewolwerów

Pierwszego dnia, w którym ekipa kaskaderska wręczyła Kitowi Youngowi (Jesper) atrapy rewolwerów, ten niechcący je upuścił i zniszczył.



8. Kim inspirował się Young?



Przygotowując się do roli Jespera, Young czerpał inspirację z kultowych postaci filmowych, takich jak Brudny Harry, a także współczesnych popularnych bohaterów jak Deadpool i kapitan JackSparrow z „Piratów z Karaibów”.



9. 250 ​keft​

W serialu każdy grisza ma trzy ​kefty​: kuloodporną do noszenia w boju, aksamitną na co dzień oraz jedwabną na wydarzenia towarzyskie, takie jak bal zimowy. Projektantka kostiumów Wendy Partridge stworzyła w sumie 250 ​keft​ na potrzeby serialu.



10. Kuloodporna ​kefta

Kuloodporna ​kefta ​ma wyhaftowany wzór cierni będący ukłonem w stronę książek Leigh Bardugo „Język cierni” i „Król z bliznami”.



11. Kefty wyhaftowano ręcznie

Wszystkie ​kefty​ zostały wyhaftowane ręcznie techniką zwaną haftem owijkowym, a na tkaninę naszyto małe kawałki prawdziwego metalu.



12. Inspiracją graffiti

Jedną z inspiracji dla Partridge było graffiti, szczególnie podczas projektowania haftów na ​kefty Aliny i generała Kirigana.





13. Nawiązania na kefcie Kirigana



Charakterystyczna czarna ​kefta ​generała Kirigana zawiera kilka odcieni i tekstur czerni, aby nadać szatom głębię i trójwymiarowość na zdjęciach. Jest cała wyhaftowana we wzór stylizowany na kształt noży, co jest nawiązaniem do jego umiejętności wykonywania Cięcia. Zapięcia na surducie przedstawiają zaćmienie słońca, jego oficjalny symbol.



14. Kefta Aliny

Alina jako jedyna przywoływaczka Słońca wśród griszów ma własny wzór haftu na ​kefcie​, podobny do haftu generała Kirigana.



15. Kolory

Podstawowa paleta kolorów dla Ravki i griszów obejmuje czerwony, niebieski i ciemnofioletowy, dlatego dla Ketterdamu i Wron Partridge wybrała kontrastową gamę barw złożoną z pomarańczowego, zielonego i brązowego.





16. Kontrast kolorystyczny Katterdamu



Kostiumy Wron odzwierciedlają ten kontrast kolorystyczny Ketterdamu: Jesper nosi zielono-pomarańczowy pled, Inej ma szaty w ciemnym niebieskozielonym odcieniu, a Kaz w kolorze czekoladowego brązu, które kontrastują się z czernią ubioru Kirigana.



17. Noże Inej



Partridge współpracowała z działem rekwizytów nad projektem kostiumu Inej, tak aby faktycznie można było w nim schować noże będące jej znakiem rozpoznawczym.



18. Mundury pierwszej armii



Partridge zaprojektowała też całkowicie białą wersję munduru Pierwszej Armii na potrzeby sceny w odcinku 101, w której Alina po raz pierwszy używa swoich mocy w Fałdzie Cienia, aby ułatwić uzyskanie pożądanego efektu wizualnego.



19. Aktorzy zostali przeszkoleni w rosyjskiej sztuce walki

Aktorzy ściśle współpracowali z koordynatorami scen walk na planie i zostali przeszkoleni w rosyjskiej sztuce walki zwanej Systema.



20. Estetyka „Dunkierki”



Zarówno showrunner Eric Heisserer, jak i operator zdjęć David Lanzenberg czerpali inspirację wizualną z filmu „Makbet” z 2015 roku. Ponadto podczas tworzenia warstwy wizualnej dla Ravki Lanzenberg inspirował się estetyką „Dunkierki” z 2017 roku, a dla Ketterdamu filmem „Wielkimistrz” z 2013 roku.



21. Fałda



Podczas kreowania Fałdy Cienia Lanzenberg znalazł natchnienie w scenie na bagnach z filmu „Mad Max:​​Na drodze gniewu” (2015) oraz w estetyce filmu „Pod skórą” (2013).



22. Klub Wron



Klub Wron w Ketterdamie został zaprojektowany z nadzwyczajną drobiazgowością. Wszystkie karty i żetony do gry oraz pieniądze zostały stworzone specjalnie na potrzeby tych scen. Karty mają fikcyjne kolory i specyficzny system numeracji.



23. Kierownik ds. efektów wizualnych pracował przy „Grze o tron”



Kierownik ds. efektów wizualnych Ted Rae, który otrzymał dwie nagrody Emmy za swoją pracę przy „Grze o tron”, podszedł do wyglądu volcr z powściągliwością i czerpał inspirację wizualną z gargulców i demonów.



24. Fałda Cienia

Z kolei podczas kreowania Fałdy Cienia Rae znalazł natchnienie w wyglądzie czarnego płomienia, będącego wynikiem eksplozji gazu, który ma nieskończone zasoby, i świecącego na czarno zamiast czerwono, odbijając światło, zamiast je wytwarzać.





25. Języki w serialu a język Dothraków

Heisserer pracował z Davidem Petersonem — tym samym lingwistą, który stworzył język Dothraków w „Grze o tron” — ​aby stworzyć oryginalne​ języki do serialu: ravkański, kercheński i fjerdański, a także język migowy dla trzech Wron, aby mogli się bezgłośnie porozumiewać między sobą.



„Cień i kość" – o czym jest serial?

Serial „Cień i kość", na podstawie bestsellerowej serii powieści Leigh Bardugo o Uniwersum Griszów, jest osadzony w rozdartym wojną świecie, a jego główną bohaterką jest osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Ogromne zagrożenie ze strony Fałdy Cienia wisi nad krajem, a Alina zostaje odcięta od wszystkiego, co znała do tej pory, aby odbyć szkolenie wojskowe jako żołnierka elitarnej armii władających magią Griszów. Opanowanie nowych zdolności przychodzi jej z trudem i stopniowo zdaje sobie sprawę, że sojusznicy i wrogowie są dwiema stronami tej samej monety i nic nie jest tym, na co wygląda w tym niezwykłym świecie. Toczy się konflikt między niebezpiecznymi przeciwnikami, wśród których znajduje się także szajka charyzmatycznych przestępców. Przetrwanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko magii.

„Cień i kość” – data premiery

Serial liczy 8 odcinków. Premiera na Netflix odbyła się 23 kwietnia 2021 roku.

Czytaj też:

„Sekretna Inwazja”. Emilia Clarke zagra w serialu Marvela