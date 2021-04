Fałda, Drüskelle, volcry. Słowniczek Uniwersum Griszów dla wszystkich fanów serialu „Cień i kość”

Słowniczek Uniwersum Griszów

Drüskelle​

Specjalnie wyszkolona elitarna jednostka armii fjerdańskiej zajmująca się tropieniem i łapaniem griszów.





Fjerda​

Skuty lodem, silnie zmilitaryzowany kraj na północ od Ravki.



Pierwsza Armia



Ravkańscy żołnierze niebędący griszami, wcielani do wojska w wieku siedemnastu lat.Pierwsza Armia jest niedofinansowana i wyposażona w przestarzałą i niesprawną broń.



Griszowie

Griszowie są żołnierzami Drugiej Armii, elitarnego wojska pod dowództwem Darklinga. Używając swoich wrodzonych mocy, manipulują materią na jej najbardziej podstawowym poziomie. Są podzieleni na trzy zakony według swoich umiejętności.



Uniwersum Griszów



Termin obejmujący wszystkie postaci, miejsca, mitologię i historię w rozbudowanym uniwersum „Cienia i kości” pisarki Leigh Bardugo.



Kerch



Mały kraj wyspiarski i morska potęga. Jego stolica, Ketterdam, jest dobrze prosperującym i kosmopolitycznym ośrodkiem legalnego i nielegalnego handlu.



Mierzost



Zakazane zastosowanie mocy griszów pozwalające stworzyć lub ożywić materię. Jest uznawane za plugastwo i pociąga za sobą zgubne konsekwencje.



Nowoziemie

Kraj po drugiej stronie Morza Prawdziwego znany z przemysłu okrętowego, rolnictwa i zaawansowanego rusznikarstwa.



Otkazat’sia

Określenie na zwykłych żołnierzy Pierwszej Armii oznaczające „porzuceni”.





Ravka

​​Kraj bogaty w zasoby naturalne, ale pozostający w tyle za resztą świata pod względem technologii i uprzemysłowienia. Fałda Cienia rozdziela kraj na Ravkę Wschodnią i Zachodnią.



Piaskołódź

Podobny do łodzi środek transportu używany do przewozu żołnierzy i zaopatrzenia, zdolny do bezgłośnego poruszania się po piaskach Fałdy Cienia



Druga Armia

Elitarne wojsko ravkańskie złożone z griszów, którymi dowodzi Darkling, będący w służbie króla Ravki. Żołnierze mieszkają i trenują w Małym Pałacu w Os Alcie, stolicy Ravki.



Fałda Cienia

Połać nienaturalnej, nieprzeniknionej ciemności zamieszkanej przez uskrzydlone potwory zwane volcrami, które żywią się ludzkim mięsem. Została stworzona przez Czarnego Heretyka zaklęciem mierzost. Rozdzieliła Ravkę na pół i doprowadziła do wieloletniej wojny.



Zmrocz

Potężny grisza będący potomkiem szczególnego rodu obdarzonego zdolnością przywoływania ciemności w celu oślepienia i zamroczenia wrogów. Zmrocz potrafi także skupić swoje moce, aby wyczarować ostrze cienia zwane Cięciem.



Shu Han

​Rozległy i bogaty kraj na południe od Ravki, dysponujący dużą i dobrze wyszkoloną armią.



Przywoływacz słońca

Potężny grisza zdolny do wytworzenia i przywołania światła słonecznego. Wedle krążących od dawna pogłosek jest jedyną nadzieją na zniszczenie Fałdy Cienia. Alina Starkov jest pierwszą znaną przywoływaczką słońca.



Mała Nauka

Posiadana przez griszów umiejętność manipulowania materią na jej najbardziej podstawowym poziomie. Griszowie nie uznają jej za „magię”. Griszowie nie mogą tworzyć materii ani życia, ale jedynie zmieniać to, co już istnieje.



Volcry

​Skrzydlate, ślepe potwory zamieszkujące Fałdę Cienia i żywiące się ludzkim mięsem.

„Cień i kość" – o czym jest serial?

Serial „Cień i kość", na podstawie bestsellerowej serii powieści Leigh Bardugo o Uniwersum Griszów, jest osadzony w rozdartym wojną świecie, a jego główną bohaterką jest osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Ogromne zagrożenie ze strony Fałdy Cienia wisi nad krajem, a Alina zostaje odcięta od wszystkiego, co znała do tej pory, aby odbyć szkolenie wojskowe jako żołnierka elitarnej armii władających magią Griszów. Opanowanie nowych zdolności przychodzi jej z trudem i stopniowo zdaje sobie sprawę, że sojusznicy i wrogowie są dwiema stronami tej samej monety i nic nie jest tym, na co wygląda w tym niezwykłym świecie. Toczy się konflikt między niebezpiecznymi przeciwnikami, wśród których znajduje się także szajka charyzmatycznych przestępców. Przetrwanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko magii.

„Cień i kość” – data premiery

Serial liczy 8 odcinków. Premiera na Netflix odbyła się 23 kwietnia 2021 roku.

