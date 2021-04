Dorota Wellman poprowadzi nowy program. Nie zobaczymy w nim celebrytek

W nowym programie Doroty Wellman „Inspirujące kobiety” poznamy panie, które – zdaniem dziennikarki – zmieniają świat. Jak zapewnia gwiazda „Dzień dobry TVN”, nie zobaczymy w nim żadnej celebrytki. Dlaczego?

Celebrytki nie są bohaterkami

– Celebrytki nie inspirują nikogo do niczego, chyba, że do kupienia nowego kostiumu kąpielowego i nowych kosmetyków, firmowanych znanym nazwiskiem. My natomiast szukaliśmy normalnych, zwykłych kobiet, ale tak naprawdę one są niezwykłe – mówi dziennikarka w wywiadzie dla agencji Newseria. Wellman chce, by świat poznał bohaterki, których działania nie są jeszcze znane szeroko, ale na pewno warte zauważenia. – Potrzebni nam się bohaterowie w naszym otoczeniu, a niekoniecznie znane twarze z telewizji – tłumaczy dziennikarka.

Wellman chce inspirować kobiety

Jak zapewnia dziennikarka, choć sukcesy mężczyzn wciąż są bardziej eksponowane, to powoli zaczyna się to zmieniać na korzyść pań, które jej zdaniem, nie tylko dorównują panom, ale i potrafią przewyższyć ich swoimi kompetencjami. – Trzeba pokazywać te przykłady, tak jak będzie pokazywał nasz program, właśnie po to, żeby udowodnić, że kobiety już działają bardzo sprawnie i nie potrzebują męskiego wsparcia, żeby zrobić coś swojego. Wszystkie przykłady, które mamy w programie, będą wskazówką dla kobiet, które będą chciały zrobić coś inspirującego jeszcze dla innych kobiet – cieszy się Wellman.

Pierwszy odcinek „Inspirujących kobiet” będzie można zobaczyć już 26 kwietnia na antenie TVN Style.

