Kolejne zmiany w Telewizji Polskiej. Posadę traci Kalina Zalewska, ale to jeszcze nie koniec

W tym roku z Telewizją Polską pożegnali się już między innymi Marzena Rogalska, Artur Orzech, czy Anna Mucha. To jednak wciąż nie koniec zmian. Tym razem, włodarze z Woronicza podziękowali za współpracę Kalinie Zalewskiej, dotychczasowej szefowej Teatru Telewizji.

Zmiany w TVP. Odchodzi Kalina Zalewska

Jak donosi portal Press.pl, od kilku miesięcy Teatr Telewizji odpowiada za spektakle od strony merytorycznej, zaś od produkcyjnej Agencja Kreacji Filmu i Serialu. Zaledwie po roku, z funkcji dyrektorki Teatru Telewizji, zwolniono Zalewską, a jej obowiązki przejęła Kalina Cyz, czyli szefowa TVP Kultura, która potwierdziła te informacje w rozmowie z portalem.

Gdy pojawiły się pierwsze doniesienia o zwolnieniu Zalewskiej, „Rzeczpospolita” wystosowała pismo do biura prasowego TVP z pytaniem o powody. Odpowiedzi do dziś nie ma. Jak udało nam się dowiedzieć, to jeszcze nie koniec zmian, które planuje w tym roku wprowadzić Jacek Kurski.

