Seria „Rocky”, nowa „Mulan”, 4. sezon „Fargo”. Co obejrzymy w maju na HBO?

W maju na HBO pojawi się cała seria filmów „Rocky”. Oprócz tego, widzowie obejrzeć będą mogli też dokument przedstawiający kulisy powstawania kultowej serii – „Rocky. 40 lat legendy”. Poza tym zadebiutuje nowa „Mulan”, 4. sezon „Fargo” czy dokument „Ostatnia wycieczka”, opowiadający o pierwszych poważnych skupiskach zachorowań na COVID-19 na statku Diamond Princess. Co jeszcze będzie można obejrzeć? Pełna rozpiska programu poniżej.

„Rocky”



Historia Rocky'ego Balboa, boksera-amatora, któremu nadarza się okazja stoczenia walki o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej.



„Rocky II”



Rocky poślubia Adrian i na rzecz rodziny postanawia porzucić boks. Tymczasem jego przeciwnik, Apollo, pragnie rewanżu za poprzednią walkę.



„Rocky III”



Rocky zostaje brutalnie znokautowany, a jego trener Mickey umiera. Apollo oferuje mu pomoc w odzyskaniu ducha walki.



„Rocky IV”



Rocky wyjeżdża do ZSRR, by stoczyć walkę z tamtejszym mistrzem i pomścić swojego zmarłego przyjaciela.



„Rocky V”



Rocky traci majątek i ze względów zdrowotnych rezygnuje z boksu. Postanawia zostać trenerem dobrze zapowiadającego się Tommy'ego Gunna.



„Rocky Balboa”



Pięćdziesięcioletni Rocky wznawia treningi, by stoczyć pokazową walkę z aktualnym mistrzem świata w boksie.



„Creed”



Obdarzony naturalnymi zdolnościami zamożny syn Apollo Creeda przeciwstawia się rodzinie i próbuje sił w boksie. Aby odnieść sukces, prosi o pomoc starego rywala ojca, Rocky'ego Balboa.



„Creed II”



Nowy mistrz wagi półciężkiej Adonis Creed, trenujący pod opieką Rocky'ego, staje do walki z Viktorem, synem legendarnego Ivana Drago.



„Prawo dżungli” – premiera 2 maja, HBO

Przegrana walka bokserka sprawia, że Lion oraz Stan, jego brat i manager, muszą spłacić dług zaciągnięty u szefa miejscowego gangu. Bracia muszą zaryzykować wszystkim.



„Fargo” – premiera pierwszego odcinka 2 maja, kolejne w niedziele, HBO3

Czwarty sezon serialu opowiada o dwóch przestępczych rodzinach, które zawarły niestabilny rozejm i aby go umocnić, głowy obu rodów wymieniły się swoimi najstarszymi synami.



„Kwas” – emisja 6 maja, HBO

Cichy manifest pokolenia współczesnych dwudziestolatków. Dwóch młodych muzyków żyje szalonym życiem we współczesnej Moskwie. Jednak pewne niespodziewane zdarzenie zmienia ich sposób patrzenia na rzeczywistość.



„Dziewczyna z Doliny” – premiera 8 maja, HBO

Pochodząca z różnych środowisk para zakochanych, wbrew woli rodziców i przyjaciół, decyduje się zawalczyć o swój związek. Musicalowa adaptacji przebojowego filmu z 1983 roku, który na zawsze zmienił życie amerykańskich nastolatków.



„Mulan” – premiera 9 maja, HBO



Nieustraszona młoda kobieta z miłości do swojej rodziny i kraju ryzykuje wszystkim co ma, aby stać się jednym z największych wojowników, jakie widziały Chiny. Widowiskowy film z wytwórni Disneya.



„Letnie popołudnie” – premiera 13 maja, HBO

Laura rzuca studia, by zostać makijażystką. W dodatku przeprowadza się do swojej dziewczyny, co spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem jej matki. Ciekawe, eklektyczne gatunkowo kino opowiadające o nietolerancji i ukrytych krzywdach.



„AXIOS” sezon 4. – premiera pierwszego odcinka 13 maja, kolejne w czwartki, HBO

Czwarty sezon serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat.



„Wojownik” sezon 2. – premiera pierwszego odcinka 19 maja, kolejne w środy, HBO3

Drugi sezon nakręconego w realistycznej konwencji serialu kryminalnego Cinemax, którego wartka akcja toczy się pod koniec XIX wieku, w dobie wojen chińskich gangów w dzielnicy Chinatown w San Francisco.



„Interior” – premiera 20 maja, HBO

Dramat pokazujący historię dwojga ludzi, którzy w poszukiwaniu szczęścia, postanawiają odrzucić wszystko, o co wcześniej walczyli.



„Mayans MC” sezon 3. – premiera pierwszego odcinka 20 maja, kolejne w czwartki, HBO3

Kontynuacja nagradzanego serialu Synowie Anarchii. Po wyjściu z więzienia EZ Reyes dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.C.



„Rocky: 40 lat legendy” – premiera 20 maja, HBO

Ponad 40 lat temu Sylvester Stallone był prawie nikomu nieznanym aktorem z ogromnym marzeniem. Dokument przedstawia kulisy powstania kultowej serii o przygodach charyzmatycznego pięściarza Rocky'ego Balboa.



„Ostatnia wycieczka” – premiera 20 maja, HBO



Film dokumentalny będący kroniką wydarzeń dotyczących pierwszego poważnego skupiska zachorowań na COVID-19 poza Chinami, który miał miejsce na statku wycieczkowym Diamond Princess.



„Terapia” sezon 4. – premiera dwóch pierwszych odcinków 24 maja, kolejne w poniedziałki, HBO

Czwarty sezon nagrodzonego Złotym Globem i dwoma nagrodami Emmy serialu HBO; we wznowionej po latach produkcji w roli terapeutki tym razem występuje zdobywczyni Emmy Uzo Aduba.





„Nasze miasta: Podróż do serca Ameryki” – premiera 27 maja, HBO

Dokument przygląda się, jak małe miasta w Ameryce reagują na porażki. Film zwraca uwagę na siłę lokalizmu i rosnącą siłę ruchu społecznego zapoczątkowanego przez ludzi oddanych ulepszaniu swoich miast.



„Wonder Woman 1984” – premiera 30 maja, HBO

Losy świata ponownie wiszą na włosku i tylko Wonder Woman może go uratować. Druga część kinowego hitu z Gal Gadot w roli głównej.

