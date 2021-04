„Thor: Love and Thunder”. Russell Crowe ujawnił, że zagra Zeusa

Aktor potwierdził swoje zaangażowanie w filmie w rozmowie z australijską stacją radiową Joy. – Wsiadam na rower. Jadę do studia Disney Fox i około 9:15 będę Zeusem z filmu „Thor: Love and Thunder”. To mój ostatni dzień „zeusowania” i mam zamiar czerpać z tego, jak największą przyjemność – podkreślił.

Włączenie do serii greckiego boga sugeruje, że pojawić się mogą w niej też niebawem Olimpijczycy, którzy mają swój własny marvelowski komiks. Wydaje się jednak przy tym, że Zeus pojawia się w "Thor: Love and Thunder" w roli epizodycznej.

Do swojej roli w filmie Waititi powraca oczywiście Chris Hemsworth. Oprócz niego zagrają: Natalie Portman, Tessa Thompson, Matt Damon, Taika Waititi, Sam Neill, Melissa McCarthy i Luke Hemsworth.

Film „Thor: Love and Thunder” ma zadebiutować na ekranach kin 6 maja 2022 roku.

