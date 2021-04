Wielki „sukces” polskiej kinematografii. „365 dni” otrzymało Złotą Malinę

Tradycyjnie przed rozdaniem Oscarów, poznaliśmy laureatów Złotych Malin – antynagród przyznawanych najgorszym filmom i produkcjom ubiegłego roku. Statuetka Złotej Maliny wykonywana jest z tworzywa sztucznego przemalowanego na złoty kolor. Ma formę owocu maliny na taśmie filmowej 8 mm. Na pomysł przyznawania antynagrody wpadł krytyk filmowy John J. B. Wilson w 1980 roku. Pierwsza ceremonia rozdania Złotych Malin odbyła się 31 marca 1981 roku. Jury przyznające Złote Maliny składa się z 1097 osób pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i 20 innych krajów.

Złote Maliny - kto dostał?

Tegoroczne nominacje zdominował polski film „365 dni” na podstawie książki Blanki Lipińskiej, który otrzymał ich aż sześć m.in. w kategorii „najgorszy film” czy „najgorsza aktorka”. – Moim marzeniem jest dostać tę nagrodę. Trzymajcie kciuki, żeby choć jedna z nich trafiła w moje ręce. Popatrzcie na towarzystwo jakie tam mamy w tym roku i w latach minionych. W moim odczuciu to żaden obciach, a wręcz przywilej stać na równi z produkcjami Hollywood. Miki rywalizuje z De Niro, Ama z Drew Barrymore czy Katie Holmes. No to gdzie powód do smutku? – pytała autorka trylogii po ogłoszeniu listy kandydatów do Złotych Malin.

Ostatecznie polskiej produkcji przyznano jedną nagrodę - za „najgorszy scenariusz”. Za najgorszy film minionego roku uznano „Absolute Proof”, którego twórcy próbują udowodnić, że wyniki wyborów prezydenckich w USA zostały w 2020 r. ustawione dzięki cyberatakowi z Chin.

Złote Maliny - lista nagrodzonych

Najgorszy scenariusz: „365 dni”



Najgorszy film: „Absolute Proof”

Twórcy tego „dzieła” udowadniają, że wyniki wyborów prezydenckich w USA zostały w 2020 r. ustawione dzięki cyberatakowi z Chin.







Najgorszy reżyser: Sia za film „Music”



Najgorszy aktor: Mike Lindell za rolę w filmie „Absolute Proof”



Najgorsza aktorka: Kate Hudson za rolę w filmie „Music”



Najgorszy aktor drugoplanowy: Rudy Giuliani za rolę w filmie „Kolejny film o Boracie”



Najgorsza aktorka drugoplanowa: Maddie Ziegler za rolę w filmie „Music”



Najgorszy duet ekranowy: Maria Bakalova & Rudy Giuliani - „Kolejny film o Boracie”



Najgorszy remake/sequel: „Doktor Dolittle"

