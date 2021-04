Oscary 2021. Reżyseria, scenariusz i najlepszy film – najważniejsze nagrody powędrowały w ręce kobiet

Jak co roku, było to najważniejsze wydarzenie w branży filmowej. Wśród nagrodzonych Oscarami artystów znalazło się wiele kobiet.

Oscary 2021 triumfem kobiet

Już pierwsza wręczana tego wieczoru statuetka trafiła do kobiety. Otrzymała ją Emerald Fennell za scenariusz oryginalny do filmu „Obiecująca. Młoda. Kobieta”. Najlepszym filmem okazał się „Nomadland” i również za jego reżyserię Oscara odebrała Chloe Zhao. Najlepszą aktorką pierwszoplanową okazała się Frances McDormand. To już trzeci statuetka w jej karierze. Wcześniej artystka została nagrodzona za rolę w filmie „Fargo” oraz za „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”.

Oscar dla aktorki drugoplanowej powędrował do Youn Yuh-Jung za jej kreację w produkcji „Minari”. Za najlepsze charakteryzacje nagrodzono dwie panie – Mię Neal i Jamikę Wilson za film „Ma Rainey: Matka bluesa”. To była historyczna chwila, bo Neal i Wilson były pierwszymi czarnoskórymi kobietami, które nie tylko wygrały, ale w ogóle zostały nominowane w tej kategorii. Statuetką za najlepsze kostiumy uhonorowano Ann Roth, również za film „Ma Rainey: Matka bluesa”.

Lista nagrodzonych

Poniżej lista wszystkich laureatów.

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Obiecująca. Młoda. Kobieta." – Emerald Fennell



Najlepszy scenariusz adaptowany

„Ojciec” – Christopher Hampton i Florian Zeller



Najlepszy film zagraniczny



„Na Rauszu” – Thomas Vinterberg



Najlepszy aktor drugoplanowy



Daniel Kaluuya – "Judas and the Black Messiah"



Najlepsza charakteryzacja i kostiumy

Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal i Jamika Wilson – "Ma Rainey: Matka Bluesa"



Najlepsze kostiumy



Ann Roth – "Ma Rainey: Matka Bluesa"



Najlepsza reżyseria

Chloe Zhao – „Nomadland”



Najlepszy dźwięk



Nicolas Becker, Jaimie Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortes i Phillip Bladh – "Sound of Metal"



Najlepszy film krótkometrażowy



Travon Free i Martin Desmond Roe – "Two Distant Strangers" (pol. "Dwóch nieznajomych")



Najlepszy krótkometrażowy film animowany



"If Anything Happens I Love You" ("Jakby coś, kocham was")



Najlepszy film animowany



"Soul" (pol. "Co w duszy gra") – Pete Docter i Dana Murray



Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny



Anthony Giacchino i Alice Doyard – "Colette"



Najlepszy film dokumentalny



Pippa Ehrlich, James Reed i Craig Foster – "Czego nauczyła mnie ośmiornica"



Najlepsza aktorka drugoplanowa



Youn Yuh-jung – "Minari"



Najlepsze efekty specjalne



Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley i Scott Fisher – "Tenet"



Najlepsza scenografia



Donald Graham Burt i Jan Pascale – "Mank"



Najlepsze zdjęcia



Erik Messerschmidt – "Mank"



Najlepszy montaż



Mikkel E. G. Nielsen – "Sound of Metal"



Najlepsza muzyka



Jon Batiste, Trent Reznor i Atticus Ross – "Co w duszy gra"



Najlepsza piosenka



H.E.R., Dernst Emile II i Tiara Thomas – "Fight for You" z filmu "Judas and the Black Messiah"



Najlepszy film



Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey i Chloe Zhao - "Nomadland"



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Frances McDormand – „Nomadland”



Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Anthony Hopkins - "Ojciec"