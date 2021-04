Jak Michał Wiśniewski ocenia szanse Brzozowskiego na Eurowizji? „Żadne”

Wybór Rafała Brzozowskiego na reprezentanta Polski podczas tegorocznej Eurowizji od początku wzbudzał ogromne emocje. Podobnie zresztą jak utwór „The Ride”, który piosenkarz przygotował na konkurs. Piosenka znalazła się w czołówce najbardziej nielubianych utworów Eurowizji 2021, a znawczyni muzyki i śpiewu – Elżbieta Zapendowska nie pozostawiła suchej nitki ani na „The Ride”, ani na jej wykonawcy.

Wiśniewski nie wierzy w Brzozowskiego

Recenzję koledze po fachu wystawił także Michał Wiśniewski. Zapytany o opinię na temat tegorocznego reprezentanta Polski na Eurowizji lider grupy Ich Troje nie owijał w bawełnę. – Szanse są żadne. Wiecie, że ja nie kryję się za dyplomacją. Czasami jest tak, że ktoś podejmuje decyzje, które są odrobinę wymuszone, mało zorganizowane. Tak jest w tym przypadku – stwierdził Wiśniewski w relacji na Instagramie, choć samego piosenkarza bronił. – Ja rozumiem, że to była któraś próba Rafała i dostał taką możliwość, więc z niej skorzystał. Nie będę krytykował postaci, dlatego, że nie podlega wątpliwości, że potrafi śpiewać – powiedział muzyk.

Powinna jechać Szemplińska

Michał Wiśniewski nie jest w stanie też pojąć jak to się stało, że to właśnie Brzozowski reprezentuje nas w tym roku. – Dla mnie w ogóle niezrozumiałe jest, dlaczego Alicja Szemplińska nie pojechała na tę Eurowizję, bo generalnie to ona wygrała preselekcje, to ona została wybrana przez publiczność, więc ona powinna tam jechać – stwierdził piosenkarz. Wiśniewski przyznał także, że jest wielce rozgoryczony faktem, że Brzozowski nie wykonuje polskiej piosenki.

