Nowości Netfliksa na maj. Będzie dużo akcji i coś dla młodszych widzów

„Armia umarłych”



„Kobieta w oknie”



„Miłość, śmierć i roboty” sezon 2.



Baggio: The Divine Ponytail



„Dziedzictwo Jowisza”



„Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”



„Tlen”



„Selena” sezon 2.



„Tarzan: Legenda”



„Jungle Beat: The Movie”



„Boyhood”



„Ferry”



„H2O wystarczy kropla” sezon 3.



„Odnajdę Cię”

O kolejnych sezonach produkcji takich jak „Miłość, śmierć i roboty”, „The Kominsky Method”, „Kto zabił Sarę?”, „Selena”, Lucyfer”, „Ragnarok” czy „Special” nie ma co pisać. To programy już znane i docenione przez widzów – kolejne odcinki nie powinny odbiegać przesadnie od tych wcześniejszych.

Również o tytułach na licencji wiadomo już niemal wszystko. Fani „Szybkich i wściekłych” nie mogą przegapić filmu z Jasonem Stathamem i Dwaynem Johnsonem. Osoby ciekawe nowej adaptacji klasycznej historii Tarzana również obejrzą w ciemno produkcję zakupioną przez Netfliksa.

Wyjątkowo ciekawie prezentuje się za to nowy film z zombiakami w roli głównej. Może to być jeden z największych hitów platformy w tym miesiącu. A może być coś nudnego na kształt pierwszego „Legionu samobójców”, albo „Miłości i potworów” z ubiegłego miesiąca. Wielką niewiadomą jest też Dave Bautista, który ma być gwiazdą „Armii umarłych”. Z pewnością sami sprawdzimy w pierwszy możliwym terminie, jak to wszystko będzie wyglądać.

