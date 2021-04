Agustin Egurrola tłumaczy, dlaczego opuścił TVN i przeszedł do Telewizji Polskiej

Informacje o tym, że Agustin Egurrola opuszcza szeregi TVN i przechodzi na Woronicza, wywołały lawinę komentarzy. Koledzy z poprzedniej stacji tancerza byli, delikatnie mówiąc, rozczarowani jego decyzją. Teraz sam choreograf wypowiedział się na ten temat.

Trudna decyzja Egurroli

Dotychczas jego twarz kojarzona była z TVN-em. Przez kilka lat Kubańczyk zasiadał w jury „You Can Dance” i „Mam talent”. Podkreśla jednak, że już wcześniej miał kontakty zawodowe z Telewizją Polską. – To była trudna decyzja, mimo że z TVP współpracuję już od kilkunastu lat, a w „Dance, Dance, Dance” jestem głównym choreografem od pierwszej edycji. Zawsze chcę być tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, związanego z tańcem – stwierdził Egurrola w wywiadzie dla „Party”.

Ostry juror

Podobne poruszenie, jak transfer z TVN do TVP, wywołał odcinek „Dance, Dance, Dance”, w którym Egurrola doprowadził do łez Roxie Węgiel – Po to zatrudnia się profesjonalnego jurora, by wskazał, co trzeba poprawić. Pamiętajmy, że ja nie oceniam osoby, tylko taniec i wobec wszystkich uczestników, stosuję te same kryteria – tłumaczy tancerz i zapewnia, że daje merytoryczne wskazówki i podkreśla mocne strony uczestników – Roxie jest świetną wokalistką, ale widzę, że ma również potencjał taneczny i chciałbym, żeby go odkryła – twierdzi Egurrola.

