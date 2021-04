Magda Gessler wspomina dramatyczne chwile sprzed lat: Ledwo uszłam z życiem

Restauratorka na każdym kroku zachwyca się Neną i z dumą spogląda na swoją córkę Larę, w roli matki. Wspomnieniami wraca do chwil, kiedy to Lara przyszła na świat.

Gessler o porodzie: Ledwo uszłam z życiem

– Położyłam ją sobie na brzuch dopiero trzeciego dnia, ponieważ miałam bardzo ciężki, skomplikowany poród i cesarkę. Ledwo uszłam z życiem. Tak samo było z Tadeuszem. To były dwa trudne porody – opowiada Gessler w rozmowie z „Vivą”. Niestety gwiazda TVN była wówczas w trudnej sytuacji zawodowej i szybko po narodzinach córki, musiała wrócić do pracy. – Dla mnie, jako matki, była to tragedia. Tadeusz był ze mną przez pięć lat non stop, dzień w dzień razem – mówi restauratorka.

Jaka jest Lara Gessler na co dzień?

Życiowy dramat

Dzisiaj jest dumną matką Lary Gessler i Tadeusza Mullera. Jednak, gdyby nie dramat przed laty, gwiazda „Kuchennych Rewolucji” mogłaby cieszyć się trójką dzieci. Jej syn miał zaledwie roczek, gdy restauratorka ponownie zaszła w ciążę. Niestety, w szóstym miesiącu, straciła dziecko. – To traumatyczne doświadczenie nauczyło mnie jeszcze bardziej kochać życie, nie odkładać ważnych spraw na później – mówiła Gessler w wywiadzie dla „Party”.

