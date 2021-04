„Cień i kość” – zdjęcia zza kulis serialu Netfliksa. Tak bawiła się obsada

Obsada bardzo się do siebie zbliżyła podczas zdjęć w Budapeszcie. W wolnym czasie chodzili razem na kolacje, śpiewali piosenki i grali na pianinie, organizowali wieczory filmowe i oglądali „The Great British Bake Off” w piżamach. Chętnie dzieli się także w mediach społecznościowych wspólnymi zdjęciami, które teraz są gratką dla fanów serialu „Cień i kość”. Widzimy na nich między innymi Jessie Mei Li (Alina Starkov), Bena Barnesa (generał Kirigan), Freddy'ego Cartera (Kaz Brekker), Archie'ego Renaux (Malyen), Kita Younga (Jesper Fahey), Amitę Suman (Inej Ghafa) czy Daisy Head (Genya Safin). Ich wspólne chwile możecie obejrzeć w naszej galerii.

„Cień i kość" – o czym jest serial?

Serial „Cień i kość", na podstawie bestsellerowej serii powieści Leigh Bardugo o Uniwersum Griszów, jest osadzony w rozdartym wojną świecie, a jego główną bohaterką jest osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Ogromne zagrożenie ze strony Fałdy Cienia wisi nad krajem, a Alina zostaje odcięta od wszystkiego, co znała do tej pory, aby odbyć szkolenie wojskowe jako żołnierka elitarnej armii władających magią Griszów. Opanowanie nowych zdolności przychodzi jej z trudem i stopniowo zdaje sobie sprawę, że sojusznicy i wrogowie są dwiema stronami tej samej monety i nic nie jest tym, na co wygląda w tym niezwykłym świecie. Toczy się konflikt między niebezpiecznymi przeciwnikami, wśród których znajduje się także szajka charyzmatycznych przestępców. Przetrwanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko magii.

Wszystkie osiem odcinków 1. sezonu serialu „Cień i kość” oglądać można na platformie Netflix.



