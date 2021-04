Naya Rivera i Jessica Walters pominięte na Oscarach. Fani są wściekli

Segment „In Memoriam” zaprezentowała podczas Oscarów aktorka Angela Bassett, mówiąc, że ma to na celu „uczczenie artystów, którzy pozwolili nam marzyć, pionierów technicznych i innowatorów, którzy powiększyli naszą miłość do filmów”. Wideo było początkowo krytykowane za jego nadmierną szybkość. Teraz jednak fani aktorek – Nayi Rivery i Jessiki Walter – wytknęli Akademii, że pominęła te gwiazdy na nagraniu.

Naya Rivera najbardziej znana była z serialu „Glee”, jednak występowała także w wielu filmach, m.in. w „Home” czy „Mad Families”. Aktorka zmarła 8 lipca 2020 roku, poprzez utonięcie. Jej ciało wyłowiono z jeziora Ventura 13 lipca 2020 roku. Miała 33 lata.

Kariera filmowa i telewizyjna Jessiki Walter trwała z kolei dziesięciolecia. Miała na koncie role w takich produkcjach jak „Lilith”, „Grand Prix”, „Port lotniczy '79”, „Bogaci bankruci” czy „Spotkanie z Alfredem Hitchcockiem”. Była nominowana do nagrody Emmy, nagrody Annie i dwukrotnie do Złotych Globów. Uhonorowana została też Satelitą. Zmarła 24 marca 2021 roku w wieku 80 lat.

W „In Memoriam” zabrakło też Adama Schlesingera, który zmarł 1 kwietnia 2020 roku. Muzyk był nawet nominowany do Oscara, Złotych Globów i Satelity za napisanie tytułowego utworu do filmu „Szaleństwa miłości” (ang. „That Thing You Do !”) w reżyserii Toma Hanksa z 1996 roku. Schlesinger był też współzałożycielem grupy muzycznej Fountains of Wayne. Zmarł 1 kwietnia 2020 roku w wyniku komplikacji, związanych z COVID-19. Miał 52 lata.

