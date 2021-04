„The Crown”. Ekipa ma problem ze znalezieniem serialowego księcia Andrzeja? Jest oświadczenie

W brytyjskiej prasie pojawiły się ostatnio doniesienia, że twórcy „The Crown” „walczą” o znalezienie kogoś, kto wcieliłby się w rolę księcia Andrzeja. Na stronie castingowej Spotlight pojawiło się ogłoszenie o poszukiwaniu do serialu aktora w wieku „od 30 do 40 lat” do „bardzo dobrej roli”. Przypomnijmy, reputacja Andrzeja podupadła po tym, jak na jaw wyszła jego przyjaźń z Jeffreyem Epsteinem, amerykańskim finansistą i multimilionerem, skazanym za przestępstwa seksualne. Książę udzielił wywiadu na ten temat, który spotkał się z jego krytyką ze strony mediów i opinii publicznej, a ostatecznie doprowadził do jego wycofania się z życia publicznego.

Teraz przedstawiciel ekipy „The Crown” w oświadczeniu, przesłanym do The Hollywood Reporter poinformował, że „nie ma absolutnie żadnego problemu, by obsadzić jakąkolwiek rolę w 5. sezonie serialu” i „normalną praktyką jest reklamowanie produkcji w serwisie Spotlight”.

Wszystko wskazuje na to, że w 5. sezonie „The Crown” zobaczymy wątek nieudanego małżeństwa księcia Andrzeja z Sarah Ferguson, które zakończyło się rozwodem w 1996 roku. Kolejna odsłona przyniesie też całkowicie nową obsadę. W serialu „The Crown” zobaczymy: Elizabeth Debicki w roli księżnej Diany, Dominic West jako książę Karol, Imelda Staunton wcieli się w królową Elżbietę II, Jonathan Pryce w roli księcia Filipa, a Lesley Manville zagra księżniczkę Małgorzatę.

