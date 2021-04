Adele pojawiła się na imprezie po rozdaniu Oscarów. Gwiazda wyglądała olśniewająco

Rzadko pojawia się publicznie, ale gdy już się pojawi, to wzbudza zainteresowanie wszystkich. Tym razem Adele bawiła się na imprezie zorganizowanej przez jednego z laureatów tegorocznych Oscarów.

Adele na imprezie u laureata Oscara

Daniel Kalluya, który zdobył statuetkę w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za film „Judas and the Black Messiah” i postanowił to hucznie świętować. W jego prywatnej willi w Hollywood pojawiło się tej nocy mnóstwo gwiazd. Wśród nich była także, dawno już niewidziana Adele. Ubrana w limonkową kreację piosenkarka, tańczyła i z chęcią pozowała do zdjęć z przyjaciółmi. Jedno z nich zamieściło film ze wspólnej zabawy w mediach społecznościowych.

instagram

Gwiazda schudła 45 kilogramów

Jak donosiły rok temu media, Adele udało się zrzucić aż 45 kilogramów. Sama nie zdradzała sekretów swojej diety, ale wyręczyła ją w tym jej była trenerka personalna. W jednym z programów śniadaniowych, Camila Goodis wyjawiła, że gwiazda stosuje dietę stirfood. Ponoć zrezygnowała z przetworzonego jedzenia, cukru i gazowanych napojów. A jedynym „szaleństwem” na które sobie czasem pozwala jest gorzka czekolada i czerwone wino.

