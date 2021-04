„Cień i kość”. Wszystko, co musisz wiedzieć o bohaterach serialu

Generał Kirigan



W rolę ​generała Kirigana ​wciela się ​Ben Barne​s​. Jego wrogowie znają go też pod przydomkiem Darkling​. Jest dowódcą Drugiej Armii, elitarnego wojska złożonego z griszów. Jest zdeterminowany, by uwolnić swój naród od Fałdy Cienia za wszelką cenę.



Slina Starkov

W rolę​ Aliny Starkov​ wciela się ​Jessie Mei Li​. Sierota i żołnierka z Pierwszej Armii, której uśpione moce mogą być kluczem do wyzwolenia jej kraju.



Malyen Orecev

W roli ​Malyena Oreceva ​występuje ​Archie Renaux​. Przyjaciel Aliny z dzieciństwa i utalentowany tropiciel z Pierwszej Armii, który doświadcza ogromnej przemiany po brutalnej zasadzce w Fałdzie Cienia.



Kaz Brekker

W roli​ Kaza Brekkera​ występuje ​Freddy Carter​. Wschodząca gwiazda półświatka i lider Wron, z talentem do zawiłych intryg i silnym pragnieniem zemsty



Inej Ghafa

W roli ​Inej Ghafy​ występuje ​Amita Suman​. Członkini gangu Kaza. Znana pod ksywką Zjawa, jest niebezpiecznym szpiegiem z burzliwą przeszłością i doskonałą wprawą w posługiwaniu się nożami.



Jesper Fahey



W roli ​Jespera Faheya​ występuje ​Kit Young​. Hazardzista i strzelec wyborowy, który nie potrafi powiedzieć „nie” ryzykownej grze — nawet tak ryzykownej jak konszachty z Kazem.



​Zoya Nazyalensky



W roli ​Zoya Nazyalensky​ występuje ​Sujayę Dasguptę​. Uzdolniona szkwalniczka i żołnierka Drugiej Armii, która jest równie arogancka, co potężna.



Nina Zenik

W roli ​Niny Zenik​ występuje ​Danielle Galligan​. Radosna i uwielbiająca przyjemności ciałobójczyni i szpieg, która potrafi zabijać na odległość.



Genya Safin



W roli​ Genyi Safin​ występuje ​Daisy Head​. Genya jest krawcową, rzadkim typem griszy zdolnym do manipulowania wyglądem zewnętrznym. Genya jest outsiderką na królewskim dworze, zmuszoną dosłużenia królowej Ravki.



Ivan

W ​Ivana​ wciela się ​Simon Sears​. Niebezpieczny żołnierz i ciałobójca z Drugiej Armii, lojalny tylko wobec generała Kirigana.



Matthias Helvar

W roli ​Matthiasa Helvara​ występuje ​Calahan Skogman​. Fjerdanśki łowca wiedźm wychowany w nienawiści do griszów i ich mocy.



Baghra



W roli ​Baghry ​występuje ​Zoë Wanamaker​. Bezlitosna nauczycielka i instruktorka griszów, pragnąca doprowadzić umiejętności każdego ze swoich podopiecznych do absolutnej perfekcji.



Apparat



W roli​ Apparata​ występuje ​Kevin Eldon​. Apparat jest tajemniczym doradcą duchowym ravkańskiej rodziny królewskiej.



Fedyor



W roli ​Fedyora​ występuje ​Julian Kostov​. Wolny duch, ciałobójca z Drugiej Armii i lojalny poplecznik generała Kirigana.



David



W roli ​Davida​ występuje ​Luke Pasqualino​. Utalentowany fabrykator z Drugiej Armii, który najlepiej czuje się z nosem w rozprawach naukowych.



Marie​



W roli ​Marie​ występuje ​Jasmine Blackborow​. Piekielniczka z Drugiej Armii, która usiłuje nauczyć Alinę zasad społecznych panujących w Małym Pałacu.



Nadia



W roli ​Nadii​ występuje ​Gabrielle Brooks​. Szkwalniczka z Drugiej Armii, która zaprzyjaźnia się z Aliną pomimo sprzeciwu ze strony Zoyi.

Jak w rodzinie

Obsada bardzo się do siebie zbliżyła podczas zdjęć w Budapeszcie. W wolnym czasie chodzili razem na kolacje, śpiewali piosenki i grali na pianinie, organizowali wieczory filmowe i oglądali „The Great British Bake Off” w piżamach. Chętnie dzieli się także w mediach społecznościowych wspólnymi zdjęciami, które teraz są gratką dla fanów serialu „Cień i kość”.

„Cień i kość" – o czym jest serial?

Serial „Cień i kość", na podstawie bestsellerowej serii powieści Leigh Bardugo o Uniwersum Griszów, jest osadzony w rozdartym wojną świecie, a jego główną bohaterką jest osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Ogromne zagrożenie ze strony Fałdy Cienia wisi nad krajem, a Alina zostaje odcięta od wszystkiego, co znała do tej pory, aby odbyć szkolenie wojskowe jako żołnierka elitarnej armii władających magią Griszów. Opanowanie nowych zdolności przychodzi jej z trudem i stopniowo zdaje sobie sprawę, że sojusznicy i wrogowie są dwiema stronami tej samej monety i nic nie jest tym, na co wygląda w tym niezwykłym świecie. Toczy się konflikt między niebezpiecznymi przeciwnikami, wśród których znajduje się także szajka charyzmatycznych przestępców. Przetrwanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko magii.

Wszystkie osiem odcinków 1. sezonu serialu „Cień i kość” oglądać można na platformie Netflix.

