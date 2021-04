Pierwsze zdjęcia z „House of the Dragon”. Zobaczcie, jak wygląda prequel „Gry o tron”

Na fotografiach krążących w sieci widzimy 38-letniego Matta SMitha, ucharakteryzowanego na księcia Daemona Targaryena. Towarzyszy mu 28-letnia Emma D'Arcy, grająca Rhaenyrę Targaryen. Fanom książek George'a R. R. Martina nie trzeba oczywiście wyjaśniać, że są to przodkowie znanej z serialu HBO Daenerys Targaryen. Warto za to zwrócić uwagę, że zdjęcia kręcone były na wietrznej plaży Holywell Bay Beach w Kornwalii, na południowo-zachodnim krańcu Wielkiej Brytanii. Filmowcy pojawili się w tej lokacji już w poniedziałek 26 kwietnia. Media donoszą, że przez cały ubiegły tydzień sprawdzali też różne inne miejsca pod kątem przydatności do plenerowych zdjęć.

Przypomnijmy, że nowy serial ze świata fantasy stworzonego przez George'a R.R. Martina będzie nosił tytuł „House of the Dragon” („Dom smoka”) i pokaże nam historie, które rozegrały się w Westeros 193 lata przed wydarzeniami z „Gry o tron”. Poznamy losy rodu Targaryen oraz co najmniej piętnastu smoków, poddanych przodkom Daenerys. Prześledzimy katastrofę dynastii, zapoczątkowaną przez króla Viserysa.

Oprócz smoków, które zostały ukazane na grafice koncepcyjnej, głównymi bohaterami nowego serialu mają być wspomniany król Viserys, jego młodszy brat Deamon, wyznaczona na następczynię tronu Rhaenyra, żona Viserysa, Alicent Hightower oraz mąż Rhaenyry, Corlys Velaryon. Całość ma liczyć 10 odcinków, nad jakością których czuwać będą George R.R. Martin, Ryan Condal i Miguel Sapochnik.

Viserys ma być władcą spokojnym, unikającym konfliktów, ale też słabym i schorowanym. Deamon to z kolei postać porywcza i lubiąca "zaszaleć", niezainteresowana jednak codziennym trudem związanym z władaniem królestwem. Rhaenyra z kolei, choć nadaje się do rządzenia, jako kobieta musi zmagać się ze sporym oporem. Jej uzdolniony i ambitny mąż zamierza przy okazji zagarnąć jak najwięcej dla siebie, a ich plany pokrzyżować chce królowa Alicent, żona Viserysa.

„House of the Dragon”. Premiera i twórcy

Premiera produkcji wstępnie zaplanowana jest na 2022 rok. Wiadomo już też, że pierwszy sezon produkcji liczył będzie 10 epizodów. Serial będzie adaptacją książki „Ogień i krew” George'a R. R. Martina. Sam autor współtworzy produkcję z Ryanem Condalem. Showrunnerami będą Miguel Sapochnik i Condal. Będą oni także pełnić funkcję producentów wykonawczych wraz z Martinem i Vincem Gerardisem.

Casting do serialu rozpoczął się latem 2020 roku. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że w produkcji zobaczymy gwiazdy takie jak Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith i Paddy Considine. Teraz HBO ogłosiło, że dołączają kolejny aktorzy: Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best i Sonoya Mizuno. Całą dotychczasowo ogłoszoną obsadę obejrzeć możecie w naszej galerii.

