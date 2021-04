Joe Rogan sugeruje, że młodzi ludzie nie muszą się szczepić. Spotify zainterweniuje?

„Nie sądzę, żebyś musiał się tym martwić”

Według CNN, umowa licencyjna Rogana z serwisem Spotify warta ma być 100 milionów dolarów. W jednym z ostatnich odcinków podcastu (z 23 kwietnia) Joe Rogan stwierdził, że „w większości przypadków szczepienie jest bezpieczne” i wyjawił, że jego rodzice są już zaszczepieni. Dodał jednak: „Ale jeśli masz około 21 lat, i zapytasz mnie, czy powinieneś się zaszczepić, odpowiem, że nie. Czy jesteś zdrową osobą? Jeśli tak i cały czas ćwiczysz oraz dobrze się odżywiasz, nie sądzę, żebyś musiał się tym martwić”.

Spotify zainterweniuje?

Portal The Verge podaje, że źródło bliskie sytuacji przekazało w rozmowie z dziennikarzami, iż Spotify po doniesieniach o niepokojących przekazach Rogana, dotyczących szczepienia na COVID-19, zaczęło analizować odcinek.

Serwis w przeszłości usuwał treści zamieszczane przez koronasceptyków. Tłumaczył wtedy: „Spotify zabrania publikowania na platformie treści, które promują niebezpieczne, fałszywe, zwodnicze lub wprowadzające w błąd treści dotyczące COVID-19, które mogą powodować szkody lub stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego. Po zidentyfikowaniu treści, które naruszają te standardy, są one usuwane”.

Ethan Klein i Philip DeFranco komentują sytuację

Na tę chwilę platforma nie odniosła się jeszcze jednak do słów Rogana. Skomentowali je jednak w sieci inni twórcy podcastów i treści na Spotify oraz w serwisie YouTube. „Zdrowi, młodzi ludzie, zdecydowanie powinni się zaszczepić. W taki właśnie sposób możemy zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. To nie jest fizyka kwantowa. Chodzi o powrót do normalnego życia i ratowanie życia. W Indiach dosłownie palą ciała na ulicy, podczas gdy ludzie, jak Joe Rogan zachęcają, aby się nie szczepić” - napisał Ethan Klein z H3H3. Kpiący wpis na ten Rogana zamieścił też Philip DeFranco, nazywając go „swoim lekarzem” i stwierdzając, że polecił on mu, że aby pokonać wirusa, powinien „pomachać ciężarkami”.

