Gra Ninę Zenik w serialu „Cień i kość”. Nie marzyła o tym, aby zostać aktorką

Danielle Galligan urodziła się 1 grudnia 1992 roku w Irlandii. W odróżnieniu od wielu innych artystów, w rozmowie z Axis Ballymun przyznała, że nie marzyła o tym, aby zostać aktorką. Wszystko jednak zmieniło się po tym, jak jej babcia zabrała ją na pierwsze przedstawienie teatralne. Jako nastolatka Galligan zaczęła angażować się w sztuki wystawiane w jej szkole, i szybko stało się jasne, że ma wrodzony talent. Postanowiła zatem pójść w tym kierunku i rozpoczęła lekcję w Betty Ann Norton Theatre School. Później skończyła także studia w The Lir Academy.

Oprócz aktorstwa Galligan pisze też wiersze. Kilkoma swoimi dziełami podzieliła się nawet z obserwującymi ją na Instagramie osobami. Aktorka napisała także kilka scenariuszy, m.in. do filmu krótkometrażowego „Strangers in the Park”. W 2017 roku Galligan pojawiła się również w teledysku „You and Me” Davisa. W 2018 zagrała w klipie do „Can You Feel It” zespołu Yellow Season.

Aktorka grała w kilku popularnych produkcjach, w tym m.in. w „Grze o tron”, wcielając się w rolę postaci o imieniu Sarra, „Kryptonie” jako Enaj czy „Cold Courage”.

Czytaj też:

Hopkins świętuje zdobycie Oscara. Tańczy z Salmą Hayek na nowym nagraniu