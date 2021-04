Co nowego w maju na HBO GO? Mamy dla was rozpiskę. Oto, co warto obejrzeć

Nowe seriale

Miesiąc rozpocznie się od premiery nowego sezonu serialowej antologii „Dziewczyna z doświadczeniem”. Produkcja ta skupia się na relacjach między kobietami do towarzystwa a ich klientami, którym zapewniają one znacznie więcej niż tylko seks. Inną nowością będzie kolejny sezon serialu „Czarny poniedziałek” opowiadającego o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejmuje klub oldboyów z Wall Street.

Po kilku latach przerwy, we wznowionej wersji, wraca nagrodzony Złotym Globem i dwoma statuetkami Emmy serial HBO „Terapia”. Tym razem w roli terapeutki występuje trzykrotna zdobywczyni Emmy Uzo Aduba (serial Mrs. America), która prowadząc sesje w dzisiejszym Los Angeles, pomaga swoim pacjentom uporać się z ich problemami, jak również sama mierzy się z własnymi wyzwaniami.

Filmowe nowości

W maju nie zabraknie propozycji filmowych zarówno dla miłośników produkcji prosto z Hollywood, jak i kina europejskiego. Dla fanów legendarnego już w historii kina pięściarza Rocky'ego przygotowana została specjalna gratka – do serwisu HBO GO dodana zostanie seria filmów „Rocky” oraz „Creed”, a także wyjątkowy dokument „Rocky: 40 lat legendy”. Fanów boksu na pewno ucieszy także jeszcze jeden film pozostający w tej tematyce - „Prawo dżungli”.

Inną filmową premierą będzie musicalowa adaptacja przebojowego filmu z 1983 roku „Dziewczyna z doliny”. Kolejną nowością będzie widowiskowy film Disneya „Mulan” przedstawiający historię nieustraszonej młodej kobiety, która z miłości do swojej rodziny i kraju ryzykuje wszystkim co ma, aby stać się jednym z największych wojowników, jakiego widziały Chiny. Swoje premiery w HBO GO będą mieć także dwa polskie filmy: „Letnie popołudnie”, opowiadające o nietolerancji i ukrytych krzywdach, oraz „Interior” – historia dwojga nieznających się bohaterów, których ścieżki w końcu się krzyżują.

Pod koniec miesiąca zaplanowana została premiera nowego filmu HBO z Ruth Wilson i Andrew Scottem w rolach głównych. „Oslo” to oparta na prawdziwych wydarzeniach produkcja przedstawiająca historię tajnych negocjacji, niewiarygodnej przyjaźni i małej grupy cichych bohaterów - Izraelczyków i Palestyńczyków, którzy doprowadzili do Porozumień z Oslo w 1993 roku. Obraz nakręcono na podstawie wyróżnionej nagrodą Tony sztuki o tym samym tytule autorstwa J.T. Rogersa.

Kino europejskie

Na widzów, którzy lubią europejski punkt widzenia w maju w HBO GO czeka szereg filmów bardzo różnorodnych, pod wieloma względami, nie tylko kraju pochodzenia. Wśród nich będzie m. in historia trzech kobiet, które nie mają ze sobą nic wspólnego poza faktem, że pracują w jednym miejscu i codziennie razem przekraczają francusko-belgijską granicę, aby do tej pracy dojechać – to w filmie „Pracujące dziewczyny”. Historię jedenastoletniej dziewczynki, która musi zamieszkać ze swoją surową babcią w małym włoskim miasteczku, podczas gdy jej rodzice wyjeżdżają za pracą do Francji, opowie „Osamotniona”. Kolejną propozycją będzie „Siła przyzwyczajenia”, obraz autorstwa siedmiu reżyserek i reżyserów, śledząca życie różnych kobiet i pokazująca rzeczywistość z ich punktu widzenia. Hiszpańskie „Samotne wilki” to dramat więzienny w estetyce kina noir opowiadający o korupcji na najwyższych szczeblach władzy. „Czarna wdowa” natomiast przedstawia historię byłej narkotykowej baronowej, która wraca do Amsterdamu, aby zmierzyć się z niedokończonymi sprawami i raz na zawsze uratować swoją rodzinę przed konsekwencjami jej przestępczego życia.

Co dla najmłodszych?

Na najmłodszych widzów czeka premiera kolejnych odcinków i sezonów seriali animowanych „Młodzi Tytani: Akcja!”, „Masza i niedźwiedź”, „Fungisy!” oraz ukochanej przez dzieci „Świnki Peppy”. W maju dodane zostaną także nowe pozycje takie jak „Alice i Lewis”, czyli serial animowany o sześcioletniej Alice, która ma magiczny klucz otwierający drzwi do Krainy Czarów. Tam poznaje uroczego królika o imieniu Lewis i szybko się z nim zaprzyjaźnia. Inną propozycją będzie serial „CoComelon”, który dzięki pięknej animacji 3D i wpadającym w ucho piosenkom sprawi frajdę dzieciakom. Produkcja pomaga przedszkolakom w nauce czytania, liczenia i rozpoznawania dźwięków oraz kolorów.

Dokumenty

Na amatorów produkcji dokumentalnych czeka premiera intrygującego rumuńskiego filmu „Ojcze nasz”, w którym twórcy pokazują ciążę jako punkt wyjścia do podjęcia rozważań na temat skomplikowanych rodzinnych relacji. Kolejną nowością będzie „Zbrodnia stulecia” – dwuczęściowy film dokumentalny HBO wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara Alexa Gibneya. Pokazuje on, jak działania wielkich koncernów farmaceutycznych i forsowane przez nie przepisy umożliwiają nadprodukcję, lekkomyślną dystrybucję i nadużywanie syntetycznych opioidów.

Dla widzów, którzy lubią konwencję wieczornych programów typu talk show i mają ochotę na trochę śmiechu, przygotowana została premiera programu „Przerwa z Sam Jay”. Jego gospodyni zajmie się najpopularniejszymi tematami kulturalnymi i społecznymi z mijającego tygodnia. Poruszać będzie takie kwestie jest rasa, polityka, nauka, celebryci, religia i wiele innych – każdy analizować będzie ze swojego wyjątkowego i wywrotowego punktu widzenia.

Nowości na HBO GO ze zwiastunami i daty premier

„Dziewczyna z doświadczeniem” sezon 3.



Trzeci sezon serialowej antologii badającej relacje między kobietami do towarzystwa a ich klientami, którym zapewniają znacznie więcej niż tylko seks.

Premiera: 3 maja, odc. 1-2; kolejne po jednym co tydzień



„Czarny poniedziałek” sezon 3.



Trzeci sezon serialu o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejmuje klub oldboyów z Wall Street.

Premiera: 24 maja



„Terapia” sezon 4.



Czwarty sezon nagrodzonego Złotym Globem i dwoma nagrodami Emmy serialu HBO; we wznowionej po latach produkcji w roli terapeutki tym razem występuje zdobywczyni Emmy Uzo Aduba.

Premiera: 24 maja, odc. 1-2; kolejne po dwa w poniedziałki i wtorki.



„Prawo dżungli”



Przegrana walka bokserka sprawia, że Lion oraz Stan, jego brat i manager, muszą spłacić dług zaciągnięty u szefa miejscowego gangu. Bracia muszą zaryzykować wszystkim. Charlie Hunnam i Jack O'Connell w rolach głównych.

Premiera: 2 maja.



„Dziewczyna z Doliny”



Dwoje zakochanych w sobie ludzi, pochodzących z różnych środowisk, wbrew woli rodziców i przyjaciół, decyduje się zawalczyć o swój związek. Musicalowa adaptacja przebojowego filmu z 1983 roku.

Premiera: 8 maja.



„Mulan”



Nieustraszona młoda kobieta z miłości do swojej rodziny i kraju ryzykuje wszystkim co ma, aby stać się jednym z największych wojowników, jakiego widziały Chiny. Widowiskowy film z wytwórni Disneya.

Premiera: 9 maja.



„Letnie popołudnie”



Laura rzuca studia, by zostać makijażystką. W dodatku przeprowadza się do swojej dziewczyny, co spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem jej matki. Ciekawe, eklektyczne gatunkowo kino opowiadające o nietolerancji i ukrytych krzywdach.

Premiera: 13 maja.



„Interior”

Film opowiadający historie dwojga nieznających się bohaterów, których ścieżki w końcu się krzyżują. Maciek musi przeciwstawić się nieuczciwemu pracodawcy. Pracująca w Urzędzie Magda stopniowo dostrzega otaczające ją zepsucie i korupcję. Piotr Żurawski i Magdalena Popławska w rolach głównych.



Premiera: 20 maja.



„Oslo”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach film HBO przedstawia historię tajnych negocjacji, niewiarygodnej przyjaźni i małej grupy Izraelczyków i Palestyńczyków, cichych bohaterów, którzy doprowadzili do Porozumień z Oslo w 1993 roku. Obraz na podstawie wyróżnionej nagrodą Tony sztuki o tym samym tytule autorstwa J.T. Rogersa. Ruth Wilson i Andrew Scott w rolach głównych.

Premiera: 30 maja.



„Rocky”

Historia Rocky'ego Balboa, boksera-amatora, któremu nadarza się okazja stoczenia walki o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej.



Premiera: 1 maja.



„Rocky II”



Rocky poślubia Adrian i na rzecz rodziny postanawia porzucić boks. Tymczasem jego przeciwnik, Apollo, pragnie rewanżu za poprzednią walkę.

Premiera: 1 maja.



„Rocky III”



Rocky zostaje brutalnie znokautowany, a jego trener Mickey umiera. Apollo oferuje mu pomoc w odzyskaniu ducha walki.

Premiera: 1 maja.



„Rocky IV”



Rocky wyjeżdża do ZSRR, by stoczyć walkę z tamtejszym mistrzem i pomścić swojego zmarłego przyjaciela.

Premiera: 1 maja.



„Rocky V”



Rocky traci majątek i ze względów zdrowotnych rezygnuje z boksu. Postanawia zostać trenerem dobrze zapowiadającego się Tommy'ego Gunna.

Premiera: 1 maja.



„Rocky Balboa”



Pięćdziesięcioletni Rocky wznawia treningi, by stoczyć pokazową walkę z aktualnym mistrzem świata w boksie.

Premiera: 1 maja.



„Creed”



Obdarzony naturalnymi zdolnościami zamożny syn Apollo Creeda przeciwstawia się rodzinie i próbuje sił w boksie. Aby odnieść sukces, prosi o pomoc starego rywala ojca, Rocky'ego Balboa.

Premiera: 1 maja.



„Creed II”



Nowy mistrz wagi półciężkiej Adonis Creed, trenujący pod opieką Rocky'ego, staje do walki z Viktorem, synem legendarnego Ivana Drago.

Premiera: 1 maja.



„Moja młodsza siostra”



Była dramatopisarka wraca do rodzinnego Berlina na wieść o ciężkiej chorobie swojego brata bliźniaka. Poruszający dramat opowiadający o miłości, straconych nadziejach i ambicjach oraz sile pasji.

Premiera: 1 maja.



„Krew pelikana”



Kobieta adoptuje dziewczynkę, która zaczyna wykazywać agresywne i antyspołeczne zachowania. Matka musi zdecydować, czy chce ją zatrzymać i tym samym zaryzykować bezpieczeństwo swojego pierwszego dziecka. Premiera: 1 maja.





„Gambit budapeszteński”

Po śmierci przyjaciela wypalony zawodowo architekt i jego kumple z dzieciństwa postanawiają połączyć siły, aby spełnić ostatnie życzenie zmarłego, przemycając jego kiepski obraz na najbardziej prestiżową aukcję dzieł sztuki w Budapeszcie.



Premiera: 2 maja.



„Siła przyzwyczajenia”



Obraz autorstwa siedmiu reżyserek i reżyserów śledzi życie różnych kobiet, pokazując rzeczywistość z ich punktu widzenia, koncentrując się na z pozoru niezauważalnej przemocy, która spotyka je zarówno w życiu prywatnym, jak i w społecznym.

Premiera: 15 maja.



„Osamotniona”



Końcówka lat sześćdziesiątych XX wieku. Jedenastoletnia dziewczynka musi zamieszkać z surową babcią w małym włoskim miasteczku, podczas gdy jej rodzice wyjeżdżają ze pracą do Francji.

Premiera: 16 maja.



„Pracujące dziewczyny”

Historia trzech kobiet, które nie mają ze sobą nic wspólnego poza faktem, że pracują w jednym miejscu i codziennie razem przekraczają granicę, aby do tej pracy dojechać.



Premiera: 22 maja.



„Wyspa kłamstw”



W 1921 roku statek Santa Isabel wypływa do Ameryki z 260 hiszpańskimi emigrantami na pokładzie i nagle tonie tuż przy wyspie Salvora. Trzem kobietom z wyspy udaje się uratować 50 osób, ale ten bohaterski czyn bardzo drogo je kosztuje.

Premiera: 29 maja.



„AXIOS” sezon 4.

Czwarty sezon serialu HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat.





„Zbrodnia stulecia”



Dwuczęściowy film dokumentalny HBO wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara Alexa Gibneya pokazuje jak działania wielkich koncernów farmaceutycznych i forsowane przez nie przepisy umożliwiają nadprodukcję, lekkomyślną dystrybucję i nadużywanie syntetycznych opioidów.

Premiera: 11 maja, odc. 1; 12 maja, odc. 2. Czytaj też:

Gra Ninę Zenik w serialu „Cień i kość”. Nie marzyła o tym, aby zostać aktorką