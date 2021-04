Billie Eilish zaprezentowała nową piosenkę. W teledysku do „Your Power” towarzyszy jej gigantyczna anakonda

„To jedna z moich ulubionych piosenek”

O tym, że w sieci pojawiła się jej nowa piosenka wraz z teledyskiem, Billie Eilish poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie napisała: „Piosenka i klip do »Your Power« są już dostępne. To jedna z moich ulubionych piosenek, jakie kiedykolwiek napisałam. Czuje się bardzo bezbronną, kiedy ją udostępniam, bo trzymałam ją tak blisko mojego serca. Dotyczy wielu sytuacji, których wszyscy byliśmy świadkami, lub których doświadczaliśmy. Mam nadzieję, że to zainspiruje do zmiany. Staraj się nie nadużywać swojej mocy” – napisała 19-latka.

„Your Power” – czym jest piosenka?

Piosenka „Your Power” opowiada o destrukcyjnej relacji, w której starszy mężczyzna wykorzystuje młodszą kobietę. „Powiedziała, że jesteś bohaterem/Ty odegrałeś tę rolę” – śpiewa Eilish. „Ale zrujnowałeś jej rok/Nie zachowuj się, jakby było ci ciężko” – dodaje. Choć nie padają żadne nazwiska, jasne jest, że artystka śpiewa też o show-businessie. „Czy poczujesz się źle tylko wtedy, gdy okaże się, że oni zabijają twój kontrakt?” – słyszymy. Utwór można jednak odnieść do wielu sytuacji, w których mamy do czynienia z nierównościami społecznymi. „Staraj się nie nadużywać swojej mocy/Wiem, że nie zdecydowaliśmy się na zmianę” – śpiewa Eilish pod koniec piosenki. „Możesz nie chcieć stracić swojej mocy/Ale moc to nie ból” – podkreśla.

Teledysk do utworu „Your Power” jest już czwartym, który wyreżyserowała sama Eilish. Piosenkę wyprodukował, jak zwykle, brat artystki Finneas. Klip powstał w Simi Valley w Kalifornii, gdzie Eilish pokazana jest siedząc na stromej górze, a wokół niej owija się gigantyczna anakonda.

Kiedy premiera nowej płyty Billie Eilish?

Premiera nowej płyty Billie Eilish – „Happier Than Ever” – zaplanowana jest na 30 lipca.

