Nie żyje Anne Douglas. Filantropka i żona znanego aktora miała 102 lata

Oświadczenie rodziny



„Mój ojciec nigdy nie potrafił dotrzymać tajemnicy. W przypadku Anne było wręcz przeciwnie” - napisał Michael Douglas w oświadczeniu. Wspomniał, że kiedy przeczytał książkę „Kirk and Anne”, którą napisała jego macocha i ojciec, dowiedział się o jej wczesnym życiu w Niemczech, latach wojny w okupowanym Paryżu i jej karierze, zanim poznała Kirka Douglasa. „Anne była kimś więcej niż macochą i nigdy nie była »niegodziwa«. Wydobyła z nas wszystko, co najlepsze, zwłaszcza z mojego ojca. Tata nigdy nie miałby takiej kariery, jaką zrobił, gdyby nie wsparcie i partnerstwo Anne. Catherine, ja i dzieci ją uwielbialiśmy. Zawsze będzie w naszych sercach” - czytamy.

Kim była Anne Douglas?

Anne Douglas była zapaloną filantropką, współzałożycielką Cenars-Sinai Research for Women's Cancers. Wraz z mężem prowadziła także masową kampanię, mającą na celu odnowienie placów zabaw w Los Angeles Unified School District. Ufundowała też Anne Douglas Center for Women w Los Angeles w centrum miasta, a jej Douglas Foundation przekazała ponad 118 mln dolarów na różne cele, w tym na oddział zajmujący się chorobą Alzheimera i demencją w Motion Picture and Television Home. Przekazywała pieniądze na stypendia dla studentów Childhood Center i St. Lawrence University z mniejszości narodowych. Była kluczowym uczestnikiem akcji zbierania funduszy na sfinansowanie budowy Music Center w Los Angeles.

Sporadycznie Anne Douglas zajmowała się też produkcją filmów, m.in. „Deep River” (2009) lub „Scalawag” (1973).

Czytaj też:

Billie Eilish zaprezentowała nową piosenkę. W teledysku do „Your Power” towarzyszy jej gigantyczna anakonda