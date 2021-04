Jak tytuł nosi hymn Polski i ile jest kontynentów? Uczestniczki „Hotelu Paradise” nie popisały się wiedzą

Zdawać by się mogło, że na pytanie o to, ile jest kontynentów lub jaki tytuł nosi hymn Polski, zna odpowiedź niemal każdy uczeń podstawówki. Nic bardziej mylnego. Udowodniły to uczestniczki „Hotelu Paradise”.

Bolesna lekcja geografii

Zaczęło się od geografii. Niestety żadna z pań nie umiała odpowiedzieć na pytanie co jest stolicą Peru, choć Ewa postanowiła strzelać i zaproponowała Pensylwanię. Ilość kontynentów też była dla uczestniczek „Hotelu Paradise” zagadką. Przy pytaniu o to, jak nazywa się afrykańska świnia, było nieco lepiej. Luzia odpowiedziała poprawnie, ale jej koleżanki poległy, odpowiadając między innymi: „świnka morska” i... „byk”.

Ognie i piecze, czyli Adam Sienkiewicz

Gdy Klaudia El Dursi poprosiła dziewczyny o wskazanie autora „Ogniem i mieczem”, okazało się, że nie wszystkie w ogóle słyszały o tej pozycji literackiej, bo Kara dopytywała: „ognie i piecze?” . Z kolei jej koleżanka Kornelia z przekonaniem powiedziała, że autorem jest Adam Sienkiewicz, a gdy zobaczyła, że prowadząca nie może powstrzymać już śmiechu, szybko się „poprawiła”. – Adam Mickiewicz znaczy, Adam Mickiewicz – powiedziała uczestniczka show. Przy pytaniu o tytuł hymnu polskiego pojawiły się takie odpowiedzi jak „Oda do radości”, „Marsz Dąbrowski”, a nawet „Dąbrowski marsz”.

