Elliot Page w szczerej rozmowie z Oprah Winfrey. Już dziś do obejrzenia w internecie

Kim jest Elliot Page?



Elliot Page urodził się w 1987 roku w Halifax. Po urodzeniu przypisano mu płeć żeńską i znany był jako Ellen Page. Znamy go m.in. z ról w „Juno”, „The Umbrella Academy”, „Incepcja” czy „Pułapka”. W 2014 roku Page dokonał coming outu jako lesbijka, a w 2020 roku oznajmił, że jest osobą transpłciową. Teraz, w pierwszej rozmowie o wszystkim, czego doświadczył w związku z tym, opowiedział w rozmowie z Oprah Winfrey.

„Podzielenie się tym było kluczowe”

W sieci jest już kilka fragmentów wywiadu, które zamieszczał w sieci sam Elliot Page. Przyznał, że potrzebował sam dobrze poczuć się w swoim ciele przed tym, jak ogłosi to światu. – Czułem potrzebę myślenia o samym sobie i własnym samopoczuciu, zdrowiu psychicznym – podkreślił. – Z platformą i możliwościami, jakie mam, wiedziałem, że jestem uprzywilejowany, czułem ból, trudności i zmagałem się w moim życiu z tym, z czym boryka się tak wiele osób. Dlatego to było dla mnie zupełnie kluczowe i ważne, aby się tym podzielić – mówił.

„Byłem bardzo zdenerwowany”

Page w rozmowie z „Vanity Fair” wyznał też, że chciał porozmawiać szczerze z Oprah Winfrey, aby zwrócić uwagę na to, jak źle traktowane są w Stanach Zjednoczonych osoby transpłciowe. – Retoryka i słowa wypowiadane przez działające przeciwko transseksualistom i osobom LGBTQ organizacje, są druzgocące. To oni będą odpowiedzialni za śmierć dzieci. To takie proste. Rozmowa z Winfrey była okazją do skorzystania z ogromnej platformy, aby podzielić się moimi doświadczeniami i zmaganiami, a także o zasobach, do których miałem dostęp – operacji, terapii – które pozwoliły mi żyć swoim życiem – podkreślił. – Nie chcę, aby to brzmiało: „Spójrzcie na mnie”. Właściwie byłem bardzo zdenerwowany. Ale myślałem o tym i czułem, że jeżeli nie skorzystam z możliwości powiedzenia o tym głośno, sam przyczyniam się do problemu – wyjaśnił.

instagram

