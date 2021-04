„Nasz nowy dom”. Ekipa programu zmieniła stodołę w piękny dom. Zobaczcie zdjęcia „przed i po”

Uczestnikami programu "Nasz nowy dom" był pan Grzegorz z 8-letnim synem Kubą. Mama chłopca zmarła na raka płuc. Później pan Grzegorz stracił większość źródeł dochodu, a ich stary drewniany dom z roku na rok popadał w ruinę. Nie wystarczały już nawet drobne naprawy, które był w stanie zrobić ojciec Kuby. W końcu cała rodzina zmuszona była się wyprowadzić i zamieszkała w lokum tymczasowym - mieszkaniu, przeznaczonym dla lekarza, przy gminnym ośrodku zdrowia.

Katarzyna Dowbor, wezwana do starego domu pana Grzegorza i Krzysia, przyznała, że architekci i ekipa budowlana, nie będą w stanie w pięć dni przeprowadzić tam generalnego remontu. - Grozi wam bezdomność i to mnie po prostu przeraża (...) Ten dom nie nadaje się do remontu - przyznała prowadząca.

Na szczęście Dowbor zobaczyła potencjał w innym budynku, znajdującym się na działce. I tak zapadła decyzja o zaadaptowaniu stodoły na dom. Ekipa sprostała zadaniu i tym sposobem pan Grzegorz i jego 8-letni syn, otrzymali piękny dom. Jego zdjęcia "przed i po" zobaczyć możecie w naszej galerii.

