Co nowego pojawi się w majówkę na Netfliksie? Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Netflix doda w ten weekend kilka nowości – między innymi 8. sezon serialu „Homeland” czy film „Tarzan: Legenda”. My z kolei do listy polecanych produkcji dodaliśmy te, które są ostatnio bardzo popularne w serwisie. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Tarzan: Legenda”

Kapitan Rom podstępem zwabia Lorda Greystoke do Konga. Na Czarnym Lądzie angielski dżentelmen powraca w przeszłość, by stać się postacią, którą niegdyś był, a także uratować ukochaną oraz pokonać starego wroga.





„Homeland” sezon 8.



Finałowy sezon intrygującego dramatu nagrodzonego Emmy. Agentka CIA podejrzewa, że żołnierz, który właśnie wrócił do kraju po latach niewoli, przeszedł na stronę terrorystów.



„Joker”



Dramat psychologiczny, całkowicie poświęcony postaci o tym samym imieniu z komiksów wydawnictwa DC Comics. Kontrastuje jednak z innymi produkcjami DC Extended Universe, które przeznaczone są dla młodszych widzów. Film ma zupełnie inną konwencję, co widać już po samym zwiastunie. Otrzymał też kategorię wiekową R, co oznacza, że osoba poniżej 17. roku życia może obejrzeć film w kinie tylko z udziałem osoby dorosłej.

Film opowiada historię jednego z najpopularniejszych czarnych charakterów w historii komiksu i popkultury w ogóle. Dowiadujemy się z niego, jak tytułowy antybohater schodził na drogę przestępstwa i stacza się w otchłań szaleństwa. Akcja toczy się w 1981 roku, gdy Arthur Fleck – nieudolny komik, zaczyna siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przerażającą legendą znaną jako Joker.



„Cień i kość”

Serial „Cień i kość", na podstawie bestsellerowej serii powieści Leigh Bardugo o Uniwersum Griszów, jest osadzony w rozdartym wojną świecie, a jego główną bohaterką jest osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Ogromne zagrożenie ze strony Fałdy Cienia wisi nad krajem, a Alina zostaje odcięta od wszystkiego, co znała do tej pory, aby odbyć szkolenie wojskowe jako żołnierka elitarnej armii władających magią Griszów. Opanowanie nowych zdolności przychodzi jej z trudem i stopniowo zdaje sobie sprawę, że sojusznicy i wrogowie są dwiema stronami tej samej monety i nic nie jest tym, na co wygląda w tym niezwykłym świecie. Toczy się konflikt między niebezpiecznymi przeciwnikami, wśród których znajduje się także szajka charyzmatycznych przestępców. Przetrwanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko magii.



„Co widać i słychać”

Kiedy para porzuca Manhattan dla małego miasteczka, młoda kobieta odkrywa, że zarówno jej mąż, jak i nowy dom kryją mroczne sekrety.





„Sexify”

„Sexify” to ośmioodcinkowa komedia obyczajowa w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej i Piotra Domalewskiego, która została ogłoszona podczas wtorkowego eventu Netfliksa, jako jedna z dziewięciu polskich produkcji, które pojawią się na platformie. Opowiada historię ambitnej studentki informatyki – Natalii (Aleksandra Skraba), która marzy o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs. Jej kluczem do sukcesu ma być innowacyjna aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby jej rówieśników. Problem w tym, że sama wie dużo o programowaniu, ale bardzo mało o seksie. Postanawia więc połączyć siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Pauliną (Maria Sobocińska) i koleżanką z akademika – Moniką (Sandra Drzymalska). Aby wynaleźć algorytm na kobiecy orgazm, dziewczyny zaczynają odkrywać tajemniczy i zawiły świat seksu, przy okazji dowiadując się coraz więcej o sobie samych.





„Miłość i potwory”



Główny bohater, Joel Dawson, będzie próbował odnaleźć ukochaną w postapokaliptycznym świecie. Na jego drodze staną najróżniejsze monstra, które będzie musiał pokonać lub przechytrzyć z pomocą przyjaciół i wiernego psa.



„Czego nauczyła mnie ośmiornica”



Historia nietypowej przyjaźni pewnego filmowca i ośmiornicy zamieszkującej południowoafrykański las wodorostów, która zdradza mu tajemnice tego świata.



„Chrzest ogniem”

Teksas. Trzy dziewczynki giną w pożarze, a o podpalenie domu zostaje oskarżony ojciec i skazany na karę śmierci. Nikt nie daje wiary jego niewinności, dopóki nie zjawia się Elizabeth.





„Mitchellowie kontra maszyny”



Nowa produkcja twórców oscarowego hitu „Spider-Man Uniwersum" i filmu „Lego: Przygoda". To pełna akcji komedia animowana o zwykłej rodzinie, która staje przed niecodziennym wyzwaniem. Gdy na świecie dochodzi do buntu maszyn, to właśnie oni muszą... zapobiec apokalipsie.

Historia zaczyna się, gdy kreatywna outsiderka Katie Mitchell dostaje się na wymarzone studia filmowe i chce jak najszybciej wyrwać się z domu, by poznać swoich nowych przyjaciół. Te plany sabotuje jednak jej kochający naturę tata, który postanawia, że cała rodzina powinna wspólnie zawieźć Katie na uczelnię, by zacieśnić łączące ich więzi. Gdy wydaje się, że już nie może być gorzej, cała rodzina trafia w sam środek buntu robotów! Wszystkie urządzenia – od smartfonów przez inteligentne odkurzacze po złośliwe Furby – zostają zaangażowane, by wyłapać z planety wszystkich ludzi. Teraz to Mitchellowie, czyli tata Rick, mama Linda, córka Katie, jej dziwaczny młodszy brat Aaron, uroczy mopsik Monchi i dwa przyjazne, ale niezbyt lotne roboty, muszą uratować ludzkość.



„The Dead Don't Die”



W małym miasteczku Centerville umarli wstają z grobów i atakują żywych. Mieszkańcy walczą o przetrwanie.



„Prime Time”

Akcja filmu rozgrywać się będzie w sylwestra 1999 roku. Bielenia wciela się w Sebastiana, głównego bohatera, który uzbrojony wciela się do studia telewizyjnego i bierze za zakładników prezenterkę oraz ochroniarza. Jedyne czego chce Sebastian to możliwość wejścia na antenę w momencie najwyższej oglądalności.





„Szybki cash”

Mija 10 lat od wydarzeń zaprezentowanych w filmowej trylogii. Troje nowych bohaterów szuka łatwych pieniędzy w sztokholmskim półświatku czasów start-upowego boomu.

