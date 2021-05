Najlepsze thrillery psychologiczne na platformie Netflix. Lista

„Siedem”

Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.





„Zodiak”

San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.





„Uśpieni”

Molestowani w poprawczaku chłopcy postanawiają po latach zemścić się na swych oprawcach.





„Gra Geralda”

Przez perwersyjne seksualne gierki męża Jessie - przykuta do łóżka na odludziu - doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem.





„Rzeka tajemnic”

Adaptacja powieści Dennisa Lehane'a. Życie trzech przyjaciół zmienia się, gdy jeden z nich wsiada do niewłaściwego samochodu. Po 25 latach ich drogi znowu się krzyżują.





„Hush”



Głuchoniema pisarka staje się, we własnym domu, obiektem prześladowań zamaskowanego mężczyzny.



„The Invitation”

Podczas kolacji ze znajomymi w dawnym domu mężczyzna zaczyna podejrzewać swoją byłą żonę i jej nowego męża o złowieszcze intencje co do ich gości.





„Cam”



„Contratiempo”

Po przebudzeniu się w pokoju hotelowym obok martwej kochanki młody biznesmen zatrudnia wybitną adwokat, aby ustalić, do czego tak naprawdę doszło.





„Czerwony smok”

Kiedy w sprawie psychopatycznego zabójcy policja okazuje się bezradna, agent FBI prosi o pomoc pacjenta więziennego centrum psychiatrycznego, skazanego na dożywocie za wielokrotne morderstwa i kanibalizm.

