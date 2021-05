Filip Chajzer pokazał archiwalne zdjęcie ojca. „Obawiam się, że ma jakieś 40 lat”

„Obawiam się, że to zdjęcie ma jakieś 40 lat. Wykonane w Polskim Radiu, w tych pudełkach są taśmy, a w głowie marzenia” – rozpoczął swój wpis z 1 maja Filip Chajzer. Dziennikarz dodał, że jego ojciec właśnie w sobotę obchodził 67. urodziny. „Zanim zaśpiewamy wieczorem 100 lat, życzę żebyś przed tą setką spełnił wszystkie, które jeszcze są niezrealizowane, a potem się pomyśli co dalej” – dodał.

Filip Chajzer udostępnił również krótki materiał, będący kompilacją programów, które prowadził jego ojciec. Wprawdzie rozpoczynał on karierę w Polskim Radiu, ale to właśnie pracy przed kamerą zawdzięcza swoją popularność. Przez lata mogliśmy go oglądać w formatach takich jak „Idź na całość”, „Telegra”, „Chwila prawdy”, „Grasz czy nie grasz" czy „Moment prawdy”.

Zygmunt Chajzer przez dwa lata występował na antenie Radia Złote Przeboje, a w 2018 roku razem z synem pojawił się w „Ameryka Express”. Z jego popularności korzystali reklamodawcy, zatrudniając go do promowania takich marek jak Vizir, Pepsi czy Play.

