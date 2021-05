„Mam talent” wraca jesienią na antenę. Nowe zasady i nowy juror. Kto zastąpi Agustina Egurrolę?

W zeszłym roku „Mam talent!” nie pojawił się na antenie, ze względu na koronawirusa. Fani programu mogą jednak odetchnąć z ulgą. TVN ogłosił, że rozpoczynają się castingi do 13. edycji show, którą zobaczymy już jesienią.

Nowe zasady i nowy juror

Od pierwszej edycji programu, która wystartowała w 2008 roku, w jury zasiada Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska. Trzeci fotel zajmował Kuba Wojewódzki, następnie Robert Kozyra, a ostatnio Agustin Egurrola. Tancerz jednak zdecydował się przejść do TVP, więc włodarze TVN musieli rozejrzeć się za jego zastępcą. Póki co, nazwisko jurora wciąż trzymane jest w tajemnicy. Nie wiadomo również czy Marcin Prokop sam poprowadzi show. Przypomnijmy, wcześniej towarzyszył mu Szymon Hołownia, jednak dziennikarz porzucił branżę rozrywkową dla polityki.

To, co jest pewne, to fakt, że w „Mam talent!” pojawią się dwie nowe zasady, Jedną będzie „platynowy przycisk”. Dzięki niemu, wybrana przez jury w czasie półfinałów osoba dostanie się bezpośrednio do finału. Drugą będzie dzika karta, czyli przepustka do finału. Otrzyma ją osoba, która odpadła w półfinałach, ale zdobyła największą liczbę głosów od telewidzów.

