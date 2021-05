Bałtyk, Hiszpania, a nawet Dubaj. Zobacz, gdzie majówkę spędzają gwiazdy

W tym roku pogoda podczas majówki nas nie rozpieszcza. Być może dlatego, niektóre z naszych sław, zdecydowały się uciec do cieplejszych miejsc. Są jednak i takie, którym pogoda w Polsce nie straszna.

Polskie klimaty

Zarówno Doda, jak i Kasia Cichopek spędzają czas aktywnie, ale w Polsce. Piosenkarka razem z przyjaciółmi wybrała się w góry, gdzie urządzała sobie piesze wycieczki i szalała na quadach. Z kolei gwiazda „M jak miłość” wyjechała razem z mężem i dziećmi nad polskie morze. Aktorka dużo spaceruje i pokazuje fanom bałtyckie atrakcje.

Egzotyczne słońce

Okazuje się, że jednym z najpopularniejszych miejsc, gdzie gwiazdy spędzają wolny czas, jest Hiszpania. To właśnie tam udała się Wiktoria Gąsiewska, Ania Lewandowska z rodziną, Lara Gessler, czy Agata Młynarska. Nieco dłuższą wycieczkę zafundowała sobie Sonia Bohosiewicz, która ogrzewa się dubajskim słońcem. Za to z Paryża fanów pozdrowiła Blanka Lipińska. Autorka bestsellerowej książki „365 dni” spędza jednak czas pracowicie. Już jutro we Francji odbędzie się bowiem premiera jej powieści.

Kasia Cichopek pozdrawia znad polskiego morza



Blanka Lipińska jest w Paryżu



Agata Młynarska cieszy się hiszpańskim słońcem



Lara Gessler wypoczywa na Teneryfie



Ania Lewandowska z rodziną wyjechała na Majorkę



Sonia Bohosiewicz wybrała dubajską pogodę



Doda na Majówkę wybrała polskie góry



Wiktoria Gąsiewska korzysta z uroków Hiszpanii

